Müller: Możemy się spodziewać zaostrzenia obostrzeń

Jak podał w rozmowie z TOK FM minister zdrowia Adam Niedzielski, nowe dane resortu zdrowia mówią o 12 146 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem. – Przekroczyli tę barierę 10 tys. i to znacznie – stwierdził, informując jednocześnie, że około godziny 11-12 podane dostaną informacje dot. nowych obostrzeń.

Do ogromnego wzrostu zakażeń odniósł się na antenie Polsat News rzecznik rządu Piotr Müller, jak zapowiedział, można spodziewać się zaostrzenia obowiązujących obostrzeń.

– Bez wątpienia sytuacja epidemiczna jest trudniejsza niż dwa tygodnie temu. W związku z tym takiego kierunku możemy się spodziewać. Co do szczegółów, to już zostawiamy tutaj ministrowi zdrowia do zakomunikowania. Natomiast pewne zapowiedzi też w ostatnich dniach kierunkowe były wskazywane – mówił.

– Wariant regionalizacji obostrzeń był bardzo poważnie brany pod uwagę. Dziś o 10:00 posiedzenie zespołu zarzadzania kryzysowego, na którym ostatnie dyskusje w tym zakresie, ale widać bardzo duże różnice między regionami Polski, co do liczby zakażeń – przekazał rzecznik rządu.

Najgorzej w warmińsko-mazurskim

Rzecznik rządu był pytany o sytuację w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie wskaźnik zakażeń jest najwyższy.

– Sytuacja w tym województwie jest w ogóle jedną z najtrudniejszych w kraju. Ona na tle innych wygląda bardzo źle. Są badania, które wskazują, że aktywność w szkołach powoduje zwiększenie liczby zakażeń, ale w innych sektorach także, więc to nie jest tak, że tylko szkoły są powodem wzrostu zakażeń. Zwiększenie mobilności społecznej powoduje wzrost liczby zakażeń – tłumaczył Müller.

