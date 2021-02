Koronawirus w Polsce. Wiceminister zdrowia ujawnił najnowsze dane

Informację przekazał na antenie Polsat News wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Z danych MZ wynika, że to trzeci dzień z rzędu, kiedy liczba nowych zakażeń przekracza 10 tys. przypadków.

– Jesteśmy na fali wznoszącej, bo tych przypadków niestety będzie, według naszych symulacji, codziennie przybywało. Jako lekarza i przedstawiciela Ministerstwa Zdrowia niepokoi jeszcze jedna rzecz – przekroczyliśmy także liczbę 14 tys. łóżek covidowych. Widzimy, że coraz więcej osób trafia do polskich szpitali – przekazał Kraska.

Czytaj też:

Prof. Horban: Przed nami dwa miesiące nasilonej epidemii

"To już nie żółte, a czerwone światełko"

Wiceminister dodał, że niepokoi go również wzrost liczby osób podłączonych do respiratorów. Doprecyzował, że w ciągu ostatniej doby przybyło 92 takich pacjentów i jest ich w sumie 1 467. – To już nie żółte, a czerwone światełko dla nas wszystkich, że ta epidemia zaczyna się rozpędzać i przybierać złe rozmiary – ocenił.

W środę Ministerstwo Zdrowia informowało o 12 146 nowych przypadkach zakażenia SARS-CoV-2, natomiast w czwartek ta liczba wynosiła 12 tys. 142.

Od jutra nowe obostrzenia i zasady

Od soboty w całym kraju wprowadzony zostanie obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie przy użyciu maseczki. Dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek – także materiałowe, ale rekomendowane maseczki chirurgiczne i "wyższe" tzn. posiadające filtry. W woj. warmińsko-mazurskim, gdzie jest największy wzrost zakażeń, nastąpi powrót do nauczania zdalnego w klasach 1-3; zamknięte będą m.in. hotele, galerie handlowe, kina teatry, muzea i baseny.

Rzecznik MZ Wojciech Andrusiewicz zapytany o to, dlaczego rząd tak późno zdecydował się na wprowadzenie zakazu używania przyłbic odparł, że "cały czas w pandemii pozostaje pytanie, czy coś nie jest wprowadzane za wcześnie albo za późno".

Czytaj też:

Będzie zakaz opuszczania województwa? Doradca premiera tłumaczy