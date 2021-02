Które maseczki będzie można nosić? Rzecznik MZ odpowiada

– Zakazujemy używania w sferach publicznych, w miejscach zamkniętych, ale i otwartych, wszędzie tam, gdzie spotykamy ludzi, noszenia na twarzy szalików, kominów, bandan, chust i przyłbic – oświadczył Andrusiewicz na konferencji prasowej w środę.

Rzecznik MZ poinformował, że dopuszczone są wszystkie rodzaje maseczek, ale rekomendowane są maseczki chirurgiczne.

Konsultant krajowy w zakresie epidemiologii prof. Iwona Paradowska-Stankiewicz dodała, że te maseczki, "które są w tej chwili dostępne – tak zwane jednorazowe – też są maseczkami, które można używać".

Zaznaczyła, że kluczowe jest to, by mieć maseczkę, która prawidłowo zasłania twarz. – Trzymajmy się tego, ponieważ to jest gwarancja tego, że ta maseczka działa w sposób prawidłowy – powiedziała Paradowska-Stankiewicz.

Zaostrzenie obostrzeń w jednym województwie

Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił, że od soboty, 27 lutego, nastąpi powrót obostrzeń w województwie warmińsko-mazurskim. – Wracamy do nauczania zdalnego w klasach I-III, zamykamy hotele, galerie handlowe, kina, teatry, muzea, galerie. Zamknięte będą również baseny i korty tenisowe – tłumaczył.

Szef MZ zapowiedział również, że od 27 lutego obowiązkowa będzie kwarantanna dla podróżnych wracających do Polski z Czech i Słowacji – z wyłączeniem osób zaszczepionych dwoma dawkami szczepionki przeciw COVID-19.

– Dzisiejsze wyniki wskazują, że trzecia fala się rozpędza – powiedział Niedzielski. Dodał, że szczyt trzeciej fali, zakładający udział brytyjskiego wariantu koronawirusa, ma być na średnim poziomie 10-12 tys. nowych przypadków dziennie.

