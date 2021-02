Ile osób zaszczepiono już przeciwko COVID-19? Nowe dane

Resort przekazał w środę, że w Polsce wykonano dotąd 2 832 659 szczepień – pierwszą dawką 1 876 880 i drugą – 955 779.

twitter

Po szczepieniach zgłoszono 2895 niepożądanych odczynów, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Szczepienia przeciw COVID-19 rozpoczęły się w Polsce 27 grudnia ub. roku. 25 stycznia ruszyły szczepienia populacyjne – po grupie zero, w której byli m.in. medycy, szczepionkę otrzymują osoby z grupy pierwszej, na początek seniorzy. W rozpoczęto także szczepienia nauczycieli i wykładowców.

Od 27 grudnia ub.r., gdy zaszczepiono pierwszą osobę zutylizowano w sumie 4342 dawki.

Wzrost liczby zakażeń koronawirusem

Badania laboratoryjne potwierdziły 12 146 nowych zakażeń koronawirusem - poinformowało w środę Ministerstwo Zdrowia. Wzrost tego rzędu ostatnio odnotowano na początku stycznia. 7 stycznia wykryto ich 12 054, a dzień wcześniej 14 151.

Resort poinformował też, że z powodu COVID-19 zmarło 67 osób, a 305 zmarłych miało też inne schorzenia. Razem odnotowano 372 zgony.

To więcej o 125 ofiar śmiertelnych niż we wtorek, o 355 niż poniedziałek i o 93 więcej porównując do ubiegłej środy.

W środę odnotowano również o 5836 więcej nowych zakażeń niż we wtorek i o 3452 więcej niż w ubiegłą środę.

Nowe przypadki, o których poinformował resort w środę pochodzą z województw: mazowieckiego (1961), śląskiego (1529), pomorskiego (1113), warmińsko-mazurskiego (970), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (741), małopolskiego (718), podkarpackiego (656), dolnośląskiego (642), łódzkiego (639), lubelskiego (451), podlaskiego (449), zachodniopomorskiego (412), lubuskiego (345), świętokrzyskiego (236), opolskiego (108).

Równocześnie MZ przekazało, że przy 214 informacjach o zakażeniu nie podano adresu. Dane te uzupełni inspekcja sanitarna.

Od początku epidemii zakażenie koronawirusem wykryto u 1 661 109 osób. Zmarło 42 808 chorych.

Czytaj też:

Ekspert: Nie ma sensu mówienie o pierwszej, drugiej czy trzeciej fali