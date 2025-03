Szpital potwierdził pierwszy przypadek tej choroby zakaźnej w Polsce od 24 lat

Do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu trafił pacjent z błonicą. To pierwszy taki przypadek w Polsce od 24 lat.

Lekarze podejmują intensywną walkę o jego życie, a eksperci ponownie zwracają uwagę na znaczenie szczepień ochronnych. Informację o pacjencie z błonicą potwierdziła rzecznik szpitala. Jak wynika z nieoficjalnych źródeł, chodzi o sześciolatka, który wrócił z wakacji w Afryce. Szpital potwierdza przypadek błonnicy – Potwierdzamy, że mamy pacjenta z błonicą. Z uwagi na dobro rodziny, nie możemy udzielić żadnych szczegółowych informacji. Nie mieliśmy wcześniej przypadku błonicy w naszej placówce. Choć jest to znana choroba, od dawna nie występowała w Polsce, ponieważ objęta jest kalendarzem szczepień – powiedziała dr Janina Kulińska, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. J. Gromkowskiego w rozmowie z TVN24. Z informacji uzyskanych przez Radio Wrocław wynika, że stan zdrowia sześciolatka jest bardzo poważny, a dziecko znajduje się na oddziale intensywnej terapii. Objawy choroby Błonica to poważna choroba zakaźna wywołana przez bakterie Corynebacterium diphtheriae. Jej przebieg jest ostry i ciężki, a czas inkubacji waha się od 2 do 5 dni. Jak podaje Główny Inspektorat Sanitarny, najczęściej występuje błonica górnych dróg oddechowych, obejmująca gardło i krtań. Objawy choroby to gorączka, ból gardła, trudności w połykaniu, powiększenie węzłów chłonnych oraz pojawianie się szarych lub czarnych zmian martwiczych na migdałkach i błonie śluzowej gardła. W Polsce w latach 50. XX wieku występowało około 40 tysięcy przypadków rocznie, w tym trzy tysiące zgonów. Dzięki wprowadzeniu powszechnych szczepień ochronnych w 1954 roku liczba zachorowań znacząco spadła. Ostatni przypadek błonicy w Polsce odnotowano w 2001 roku. Obowiązkowe szczepienia przeciwko tej chorobie obejmują dzieci i młodzież w wieku od 1 do 19 lat. Czytaj też:

