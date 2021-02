Kolejne dwa województwa zagrożone lockdownem. Andrusiewicz: To pomorskie i lubuskie

– Widzimy, że liczba testów w ostatnich dniach nie spada poniżej 50 tys., co też jest obrazem ile osób się bada. Niestety mamy wzrost trafności testów. W skali całego kraju to jest nieprzekroczona jeszcze granica mniej więcej 20 proc., ale w warmińsko-mazurskim to jest nadal ponad 30 proc. trafności testów – poinformował rzecznik resortu zdrowia.

Jak zaznaczył są dwa województwa, które w statystykach zachorowań niebezpiecznie zbliżają się do woj. warmińsko-mazurskiego.

– Niestety w ślad za warmińsko-mazurskim ostatnio dość usilnie podążają dwa inne województwa. To jest województwo pomorskie, w którym notujemy już blisko 36 zakażeń na 100 tys. osób dziennie. I województwo lubuskie, w którym już przekroczyliśmy 30 zakażeń na 100 tys. osób. W województwie warmińsko-mazurskim też obserwujemy stały wzrost. W tej chwili to jest blisko 48 zakażeń na 100 tys. osób – mówił Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej.

Ponowne wzrosty na południu kraju

Andrusiewicz poinformował również, ze dochodzi do wzrostu zachorowań na południu kraju.

– Nie są to jeszcze oczywiście wzrosty nominalne takie jak mamy w lubuskim, w województwie warmińsko-mazurskim czy województwie pomorskim, ale jeżeli patrzymy na tę skalę procentową wzrostów, to województwa takie jak śląskie, dolnośląskie, małopolskie, podkarpackie czy świętokrzyskie to są dobowe wzrosty w granicach już 50 proc. – podkreślił.

– W niedługim czasie, jeżeli nie będziemy przestrzegać tych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych, te województwa mogą dołączyć do województw północnych – dodał.

Kiedy szczepienia szkolnej administracji?

– W przyszłym tygodniu ogłosimy dokładnie kiedy personel administracyjny szkół będzie szczepiony, ale on będzie również szczepiony w grupie pierwszej, więc tutaj nie ma powodu do obaw i niepokoju – mówił Wojciech Andrusiewicz podczas konferencji prasowej.

– Również poszerzymy grupę nauczycieli, którzy są szczepieni szczepionką AstraZeneca o tę grupę 65 do 70, czyli 65-69 lat – dodał.

Pacjenci ze Słowacji

Rzecznik MZ zapowiedział również, że "w najbliższych dniach przyjmiemy w okolicach 10 pacjentów ze Słowacji". – To są pacjenci w stanie ciężkim. Pacjenci z oddziałów intensywnej opieki medycznej. Oni zostaną przewiezieni do szpitala w Nowym Targu. Tam są przygotowane dla nich miejsca – tłumaczył.

