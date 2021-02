Rzecznik MZ o obostrzeniach: Daliśmy marchewkę, teraz musimy mieć kij

Rzecznik MZ pytany w czwartek w Polsat News, dlaczego jest "kij, a nie ma marchewki" dla tych regionów, które nie mają tak bardzo złej sytuacji epidemicznej jak województwo warmińsko-mazurskie, w którym od soboty m.in. zamknięte będą szkoły, hotele, instytucje kultury, galerie handlowe odpowiedział: "Była marchewka, widzieliśmy tę marchewkę na Krupówkach i w Mielnie".

– Ludzie przekombinowali z tą marchewką. Teraz musimy mieć kij, nie marchewkę. Teraz musimy wskazywać, że w każdym województwie może zdarzyć się to, co zdarzyło się w woj. warmińsko-mazurskim. To jaskrawy przypadek, co się będzie działo w kraju, jeżeli z tą marchewką, którą daliśmy dwa tygodnie temu, będziemy się źle obchodzić – dodał.

Czytaj też:

Izraelscy naukowcy ocenili skuteczność szczepionki Pfizera

Regionalizacja obostrzeń

Równocześnie zaznaczył, że obostrzenia będą wprowadzone regionalnie. – Widzimy, że w niektórych regionach, powiatach dzienne przyrosty wynoszą nawet 50 proc. Nie wykluczamy, że te wzrosty (w innych województwach – PAP) mogą być porównywalne do woj. warmińsko-mazurskiego – dodał.

Zaznaczył również, że czwartkowe dane pokażą 12 142 nowych zakażeń i 286 zgonów. – W tej chwili mamy średnio 9 tys. zakażeń tygodniowo – przyznał.

Koniec przyłbic, szalików i kominów

Od soboty w całym kraju zostanie wprowadzony obowiązek zakrywania ust i nosa wyłącznie maseczkami. Dopuszczono wszystkie ich rodzaje, choć rekomendowane są bardziej specjalistyczne, tzn. chirurgiczne i z filtrami. Andrusiewicz zapytany o to, dlaczego rząd tak późno zdecydował się na taki krok powiedział, że cały czas w pandemii pozostaje pytanie czy coś nie jest wprowadzane za wcześnie albo za późno. Przytoczył przykład naszych zachodnich sąsiadów, gdzie wprowadzono w transporcie publicznym obowiązek noszenia maseczek chirurgicznych. – Cały świat dostosowuje się do tej epidemii – zaznaczył.

Czytaj też:

Nowe zakażenia i zgony. MZ podało pełny raport