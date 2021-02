Polska wprowadzi "paszporty szczepionkowe"? "Ta dyskusja cały czas trwa i my w niej uczestniczymy"

Rzecznik Ministerstwa Zdrowia został zapytany o możliwość wprowadzenia tzw. paszportu szczepionkowego - dokumentu potwierdzającego, że dana osoba jest zaszczepiona przeciwko koronawirusowi.

– Ta dyskusja cały czas trwa i my w niej uczestniczymy – powiedział Wojciech Andrusiewicz. – Jeżeli byłby wprowadzany taki paszport, to musiałby obejmować więcej krajów, nie tylko Polskę, by był uznawany – zauważył. I dodał, że rozmowy na ten temat toczą się na poziomie Unii Europejskiej. – Jeśli będzie wprowadzany, to raczej z poziomu unijnego – wskazał rzecznik resortu zdrowia.

Dodał, że póki co w Polsce osoba zaszczepiona może ściągnąć kod QR z portalu https://www.gov.pl/web/mobywatel lub poprosić o wydruk zaświadczenia w punkcie szczepień.

Szczepienia w Polsce. Najnowsze dane

Według podanych w piątek danych, w Polsce wykonano dotąd 3 163 856 szczepień przeciwko COVID-19, w tym 2 042 806 pierwszą dawką i 1 121 050 drugą.

Po szczepieniach zgłoszono 3 263 niepożądane odczyny poszczepienne, w większości objawiających się zaczerwienieniem i krótkotrwałym bólem w miejscu wkłucia.

Do Polski, od końca grudnia trafiło już 3 853 310 dawek szczepionek, a do punktów szczepień przekazano ich 3 505 500. Zutylizowano 4 836 dawki.

Szczyt UE poświęcony COVID-19

W czwartek i piątek premier Mateusz Morawiecki bierze udział w dwudniowym wideoszczycie UE poświęconym pandemii COVID-19 i kwestiom bezpieczeństwa; rozmowy dotyczą m.in. tego, jak poprawić koordynację w walce z koronawirusem i przyspieszyć dostarczanie szczepionek do państw członkowskich.

We wtorek premier wraz z szefami rządów: Hiszpanii - Pedro Sanchezem, Danii - Mette Frederiksenem, Belgii - Alexandrem De Croo i prezydentem Litwy - Gitanasem Nausedą wystosowali list, w którym zaapelowali o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w Unii Europejskiej.

