Nie chcemy zamykać kraju

Katarzyna Pinkosz: Czy jest sens po roku epidemii zakazywać stosowania przyłbic, szalików?

Adam Niedzielski: Przyłbica może być dodatkiem do maseczki, kolejnym zabezpieczeniem, ale nie samodzielną ochroną. Szalik i komin to znikoma ochrona. Zwróćmy uwagę, że personel medyczny stosuje zarówno maseczki, jak i przyłbice. Oczywiście takich wymogów nie będziemy stawiali, chcemy jednak dać wyraźny sygnał, że jakość zabezpieczenia ma kolosalne znaczenie. W gruncie rzeczy maseczki, dystans, dezynfekcja to nadal nasza jedyna broń w walce z pandemią, gdyż szczepienia nie osiągnęły jeszcze takiej skali, by realnie chronić przed rozwojem trzeciej fali.