Mocne wystąpienie Kaczyńskiego: To polska racja stanu

W piątek miały miejsce uroczystości rozpoczęcia prac wiertniczych przy tunelu pod Świną. Podczas konferencji prasowej głos zabrał wicepremier Jarosław Kaczyński, który nie krył, że jest to niezwykle ważna inwestycja. W swoim przemówieniu prezes PiS nawiązał do słów ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Przed laty mój śp. brat powiedział że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy, prowadzać politykę wobec tego regionu. To słowa, które wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście w pełni jednolitym, zgodnie z Konstytucją, państwem scalonym, zintegrowanym, silnym – mówił prezes PiS.

"To chwila ważna"

Wicepremier nie krył powagi sytuacji. – W tej chwili mamy taki moment, w którym możemy powiedzieć, że ta inwestycja wchodzi już w czas decydujący, rozstrzygający. Rozpoczyna się wiercenie tunelu. To chwila ważna. Chwila, która – mam nadzieję – zostanie zapamiętana, bo teraz już wiemy na pewno, że ten tunel powstanie i Zachodnie Pomorze, a co z tym idzie Rzeczypospolita Polska będzie połączona, będzie już pod każdym względem jednym państwem, jedną ziemią, jedną naszą wspólną ojczyzną i to jest ogromnie ważne – podkreślał.

Kaczyński stwierdził, że dzisiejszy dzień jest niezwykle ważnym momentem w budowie przekopu. – Chciałem bardzo, bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy wzięli w tym udział i chciałem jednocześnie powiedzieć, że to przedsięwzięcie, bardzo ważne, musi być elementem szerszego planu. Choćby takiego, jak budowa zachodniej obwodnicy Szczecina, jak wiele innych przedsięwzięć, które są potrzebne na tej ziemi, ziemi pomorskiej – mówił.

"To jest nasz cel"

Prezes PiS podkreślił, że bez wspólnego działania, pomimo wszelkich różnic, może doprowadzić do sukcesu. Tym celem, o którym mówił Kaczyński, ma być zniwelowanie różnic ekonomicznych między Polską a Niemcami.

– Przeszliśmy już niemały kawałek drogi. Idziemy tą drogą dalej i jestem przekonany, że w ciągu najbliższych dziesięcioleci dojdziemy do końca tej drogi, do tego szczytu, który jest nam potrzebny. To jest nasz cel, cel który realizujemy wszędzie, w całej Polsce, także tutaj w Świnoujściu, poprzez budowę tego tunelu i tego wszystkiego, co mam nadzieję w nieodległym czasie będzie na tej ziemi, ziemi zachodniopomorskiej budowane – mówił polityk.

Czytaj też:

"Będę robił wszystko, żeby pana prezesa przekonać...". Kukiz o kolejnym spotkaniu z KaczyńskimCzytaj też:

Takiego sondażu jeszcze nie było. Chodzi o rozłam Zjednoczonej Prawicy