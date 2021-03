"Będę robił wszystko, żeby pana prezesa przekonać...". Kukiz o kolejnym spotkaniu z Kaczyńskim

Lider Kukiz'15 był w piątek gościem Beaty Michniewicz w "Salonie Politycznym Trójki". W rozmowie pojawił się wątek rozmów Pawła Kukiza z wicepremierem, prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Do pierwszego spotkania obu polityków doszło w ubiegłym tygodniu. Po nim zaś Kukiz zapewniał, że nie był namawiany do przyłączenia się do koalicji rządzącej.

Czytaj też:

Kukiz zdradza szczegóły rozmowy z Kaczyńskim

"Na szczęście nie powiedział, że jest to nierealne"

– Przede wszystkim dyskusja była o zmianie ordynacji wyborczej, o znalezieniu takiego modelu, w którym rzeczywiście każdy obywatel RP mógłby skorzystać ze swojego indywidualnego, biernego prawa wyborczego, czyli o takim sposobie wybierania posłów, gdzie dana osoba, dany kandydat może startować ze swojego powiatu do Sejmu, ubiegać się o miejsce w Sejmie, bez konieczności wspierania przez partie polityczne, czy bez konieczności zakładania, tworzenia jakiegoś potężnego ruchu, który ma przekroczyć 5 proc. próg w skali całego kraju – tłumaczył Paweł Kukiz na antenie radiowej Trójki odnosząc się do pierwszego spotkania z Kaczyńskim.

Polityk podkreślił, że "na szczęście" prezes PiS nie powiedział, że jest to nierealne. Jak wskazywał, zdaniem Kaczyńskiego, niemiecka ordynacja wyborcza, tzw. mieszana, całkiem nieźle sprawdza się w Niemczech, jednak - w jego ocenie - nie oznacza to, że sprawdziłaby się w Polsce.

– Będę robił wszystko, żeby pana prezesa przekonać, że również w Polsce te modele demokratycznej ordynacji wyborczych na pewno by się znacznie lepiej sprawdziły niż ta postkomunistyczna z systeme D’Hondta, partyjna, postbolszewicka ordynacja – zapowiedział Kukiz.

Kiedy następne spotkanie?

Pytany o kolejne spotkanie z Kaczyńskim, lider Kukiz'15 odparł: "To zależy już od pana prezesa, ale wstępnie jesteśmy umówieni na ten tydzień, by dokończyć rozmowę o tych kluczowych z naszego punktu widzenia ustawach i o tych kluczowych dla PiS-u ustawach".

Między innymi o rozmowach prezesa PiS z Pawłem Kukizem mówił w czwartkowym wywiadzie senator PiS Jan Maria Jackowski. Jego zdaniem, współpraca z Kukiz'15 nie rozwiąże problemów Zjednoczonej Prawicy.

Czytaj też:

"Przeżywa fazę dużych turbulencji". Senator PiS szczerze o sytuacji w koalicji