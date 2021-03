Kukiz zdradza szczegóły rozmowy z Kaczyńskim

Instytucja sędziego pokoju to sztandarowe hasło Kukiza z kampanii wyborczej w 2015 roku. Sędziowie pokoju mieliby przejąć część prostych spraw, które nie muszą być rozpatrywane przez sądy powszechne.

– Nikt wcześniej, przed wejściem Kukiz'15 do parlamentu tej instytucji, przynajmniej w sposób żarliwy, nie mówił. Jest to instytucja, która usprawniłaby bardzo mocno sądownictwo – tłumaczył Paweł Kukiz w Polsat News. Dodał że, byłby to sędzia wybierany przez obywateli spośród prawników do rozstrzygania najprostszych sporów.

Spotkanie Kukiza z prezydentem

Dalej mówił, że w poniedziałek wieczorem rozmawiał o sędziach pokoju z szefem Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy Pawłem Szrotem. – Mam nadzieję, ze w tym tygodniu, a najpóźniej w przyszłym zostanie powołany zespół do spraw sędziów pokoju, gdzie Kukiz'15 wystawi swojego przedstawiciela – oświadczył Kukiz.

O stworzeniu roboczego zespołu, który zajmie się sędziami pokoju, prezydent zdecydował na początku lutego. Andrzej Duda zaprosił wówczas Kukiza do Pałacu Prezydenckiego.

Tematy rozmowy z Kaczyńskim

W ubiegłym tygodniu na ten sam temat lider Kukiz'15 rozmawiał z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim. – Wyraził zainteresowania, uważa, że jest to potrzebna instytucja – relacjonował spotkanie z Kaczyńskim Kukiz.

Dodał, że z prezesem PiS rozmawiał również o innych swoich postulatach, m.in. o zmianie ordynacji wyborczej i o nadaniu każdemu obywatelowi indywidualnego, biernego prawa wyborczego "nie jak dziś, że głosujemy na partię polityczną, która wystawia swoich kandydatów i nazywa ich naszymi posłami, tylko na taką ordynacją, gdzie Kowalski będzie mógł startować ze swojego powiatu nie musząc być nominatem jakiejś partii" – tłumaczył Kukiz.

