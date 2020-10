Paweł Kukiz spotkał się z prezydentem. "Teraz przechodzimy do konkretów"

Lider Kukiz'15 poinformował o spotkaniu za pomocą Facebooka. "Spotkaliśmy się dziś z Prezydentem Andrzejem Dudą, żeby porozmawiać o powołaniu wspólnego zespołu ekspertów ds. sędziów pokoju" – przekazał.

Kukiz przekonuje, że jego ugrupowanie od lat zabiega o to, by przyspieszyć postępowania sądowe oraz poddać wymiar sprawiedliwości kontroli obywateli.

"Spotkanie było konsekwencją odpowiedzi Pana Prezydenta na mój list do kandydatów na Prezydenta RP, w którym Prezydent Duda bardzo pozytywnie odniósł się do części naszych pomysłów i zobowiązał się do ich wspierania" – napisał.

Kukiz dodał, że spotkanie było bardzo udane. "Teraz przechodzimy do konkretów" – zapewnił.

