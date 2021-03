"Kłamca, oszust, sabotażysta?". Tarczyński odpowiada politykowi PO

W piątek miały miejsce uroczystości rozpoczęcia prac wiertniczych przy tunelu pod Świną. W wydarzeniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, który wygłosił okolicznościowe przemówienie, a także wicepremier Jarosław Kaczyński.

– To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć barierę niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, przedsięwzięć koniecznych do normalnego rozwoju, na takie bariery przez szereg lat, szereg dziesięcioleci natrafiało – powiedział szef rządu.

Z kolei Jarosław Kaczyński podkreślił, że budowa tunelu w tym rejonie jest niezwykle ważna z polskiego punktu widzenia.

– Przed laty mój śp. brat powiedział że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy, prowadzać politykę wobec tego regionu. To słowa, które wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście w pełni jednolitym, zgodnie z Konstytucją, państwem scalonym, zintegrowanym, silnym – mówił prezes PiS

Poseł PO krytykuje premiera

Obecność i słowa premiera Morawieckiego nie spodobały się Andrzejowi Halickiemu. Europoseł Platformy Obywatelskiej zamieścił w mediach społecznościowych wpis, w którym krytykuje inwestycję rządu Zjednoczonej Prawicy. Halicki wytknął Morawieckiemu, że znaczna część projektu jest sfinansowana ze środków Unii Europejskiej, której premier "nie lubi". W dalszej części wpisu Halicki pyta, czy szef polskiego rządu jest kłamcą, oszustem czy naciągaczem.

"Jak nazwiecie kogoś, kto przyjmuje pieniądze od nielubianej zagranicy (85%), dokłada środki samorządu (15%) i nazywa to swoim sukcesem? Kłamca, oszust, naciągacz? #Stępka świnoujska" – napisał polityk PO.

Riposta Tarczyńskiego

Do wpisu Halickiego odniósł się europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dominik Tarczyński wskazał na wieloletnie zaniedbania poprzedniej władzy, która nie potrafiła upomnieć się o mieszkańców tego regionu oraz pozyskać finansowania ze źródłem europejskich.

"Jak nazwiecie kogoś, kto mógł przyjąć pieniądze od ulubionej zagranicy (85%), dołożyć środki samorządu w którym rządzi (15%) ale nie wynegocjował tego u swoich europejskich przyjaciół politycznych i mówi „piniendzy nie ma i nie będzie”? Kłamca, oszust, sabotażysta?" – ripostował Tarczyński.

Tunel w Świnoujściu

Tunel w Świnoujściu połączy wysypy Uznam i Wolin rozdzielane przez rzekę Świnę. O inwestycji w tym rejonie mówiło się od dawna, a plany wykonania tunelu sięgają jeszcze rządów PO-PSL. Jednak jak zaznaczył ówczesny szef polskiego rządu Donald Tusk, z powodu kryzysu realizacja inwestycji przekraczała możliwości finansowej budżetu państwa.

– Na razie w tych dwóch krytycznych latach nie damy rady – mówił Tusk.

