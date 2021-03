Ważne przemówienie Morawieckiego. "Niedaleko stąd przebiega gazociąg Nord Stream 2"

W piątek miały miejsce uroczystości rozpoczęcia prac wiertniczych przy tunelu pod Świną.

Premier Mateusz Morawiecki oraz wicepremier Jarosław Kaczyński wzięli udział w uroczystości nadania imienia maszyny i rozpoczęcia drążenia tunelu pod dnem Świny łączącego wyspy Uznam i Wolin.

"Naszym marzeniem jest silne wybrzeże"

– To potężne wiertło będzie kruszyć nie tylko warstwy ziemi, ale będzie kruszyć barierę niemożności, uległości i słabości. Bo bardzo wiele przedsięwzięć w Polsce, przedsięwzięć koniecznych do normalnego rozwoju, na takie bariery przez szereg lat, szereg dziesięcioleci natrafiało – tłumaczył szef rządu, przemawiając podczas uroczystości.

– Tak jak wzmocnienie wybrzeża było marzeniem II RP, tak my kontynuujemy tamto dzieło. Naszym marzeniem jest również silne wybrzeże, które jest nie tylko oknem na świat, ale które integruje Polskę ze światem i wzmacnia nasze szanse rozwoju, wzmacnia co najmniej tak szybko i tak skutecznie jak to, co stało się w ostatnich latach z polskimi portami, polskim wybrzeżem, polską infrastrukturą – podkreślił dalej premier.

– Niedaleko stąd przebiega gazociąg Nord Stream 2. To wyraz imperialnych, mocarstwowych dążeń naszego wschodniego sąsiada. My musimy potrafić w tych trudnych, coraz trudniejszych okolicznościach realizować nasze interesy, naszą, polską rację stanu – dodał Morawiecki.

"To polska racja stanu"

Podczas konferencji prasowej głos zabrał również wicepremier Jarosław Kaczyński, który nie krył, że jest to niezwykle ważna inwestycja. W swoim przemówieniu prezes PiS nawiązał do słów ś.p. prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

– Przed laty mój śp. brat powiedział że silne Pomorze Zachodnie to polska racja stanu. To ważne słowa, którymi kierował się on i którymi my się kierujemy, prowadzać politykę wobec tego regionu. To słowa, które wyrażają dążenie do tego, by Polska była rzeczywiście w pełni jednolitym, zgodnie z Konstytucją, państwem scalonym, zintegrowanym, silnym – mówił prezes PiS.

