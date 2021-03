Wypadek autokaru z obywatelami Ukrainy. Prezydent Duda pisze o "głębokim smutku"

W wyniku wypadku zginęło 6 osób, a 41 zostało rannych. Autokarem podróżowali obywatele Ukrainy. Jak poinformował wiceminister zdrowia, 10 osób jest w stanie ciężkim. Rannych przetransportowano do szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu, szpitala wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie, szpitala w Rudnej Małej oraz szpitali powiatowych w Przeworsku i Lubaczowie.

W transporcie poszkodowanych pomagały helikoptery Lotniczego Pogotowia Ratowniczego oraz wojska.

Okoliczności wypadku

Do wypadku doszło w sobotę kilka minut po północy na odcinku autostrady A4 między między węzłami Jarosław Wschód a Przemyśl. Jadący w stronę Przemyśla autokar uderzył w barierki znajdujące się przy pasie do zajazdu do MOP Kaszyce (miejsca obsługi pasażerów). Następnie pojazd stoczył się z nasypu i wpadł do rowu.

Na miejscu zdarzenia interweniowało 30 zastępów straży pożarnej, czyli blisko 100 strażaków. Do pomocy wezwano także ratowników medycznych. Na miejsce wypadku przybyli również policjanci badający okoliczności zdarzenia.

Prezydent składa kondolencje

Kondolencje rodzinom ofiary wypadku złożył prezydent Andrzej Duda. W swoim wpisie na Twitterze zaznaczył, że jest "głęboko zasmucony" wiadomością o wypadku obywateli Ukrainy.

"Jestem głęboko zasmucony straszną wiadomością o wypadku ukraińskiego autobusu na A4 niedaleko Kaszyc, w której życie straciło sześć osób, a kilkadziesiąt innych zostało rannych. Składam najszczersze kondolencje rodzinom ofiar i wszystkim naszym ukraińskim przyjaciołom @ZelenskyyUa" – napisał Duda oznaczając w wiadomości prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

