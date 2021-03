Koronawirus: Będą rekomendacje dot. Wielkanocy

Kraska pytany w Radiu Zet, czy rząd wie już, jakie ewentualne ograniczenia wprowadzi w związku ze zbliżającymi się świętami Wielkiej Nocy, powiedział: "Pamiętam rok temu, kiedy mówiliśmy, że następne święta już będą świętami normalnymi. No niestety wydaje się, że na pewno jakieś ograniczenia w przemieszczaniu (będą). Myślę, że będą to zalecenia, tak, jak zawsze, żebyśmy jednak pewnie ograniczyli te kontakty mobilne swoje, bo to jest jakby główna przyczyna zwiększenia zakażeń".

– To jest początek kwietnia, czyli dość nieodległy termin. My oczywiście o tym myślimy i myślę, że za tydzień, dwa takie rekomendacje się pojawią – przekazał Kraska.

Dopytywany, czy będą to rekomendacje czy zakazy, odpowiedział: "jestem zwolennikiem zawsze rekomendacji, bo wierzę w mądrość Polaków". – Tak przeważnie się to dzieje. Jeżeli będzie sytuacja gorsza, niż w tej chwili, wtedy być może pojawią zakazy, ale w tej chwili nie ma jeszcze decyzji – zaznaczył wiceminister.

W tym roku Wielkanoc wypada 4 kwietnia.

Koronawirus w Polsce

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 14 857 nowych przypadków zakażenia koronawirusem.

Nowe przypadki zakażeń dotyczą województw: mazowieckiego (2504), śląskiego (1536), pomorskiego (1303), dolnośląskiego (1233), warmińsko-mazurskiego (1129), małopolskiego (1062), wielkopolskiego (962), kujawsko-pomorskiego (833), podkarpackiego (811), łódzkiego (737), lubuskiego (642), zachodniopomorskiego (486), podlaskiego (448), lubelskiego (429), świętokrzyskiego (268), opolskiego (198).

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w komunikacie, że 276 zakażeń to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

W raporcie napisano, że "z powodu COVID-19 zmarło 56 osób, natomiast z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami zmarło 189 osób".

Liczba zakażonych koronawirusem: 1 781 345/45 159 (wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe).

