Rzymkowski: To próba podporządkowania języka skrajnie lewicowej ideologii

Pod merytorycznym patronatem Rady Języka Polskiego powstał poradnik o tym, jak mówić i pisać o osobach LGBT, kobietach, migrantach czy osobach z Afryki. Publikację przygotowali m.in. działacze z Kampanii Przeciw Homofobii. Jak podaje "Rz", w publikacji można przeczytać m. in., że nie należy używać takich słów jak,"homoseksualista" czy,"homoseksualizm". Według poradnika należy je zastępować słowami "homoseksualność" czy "osoba homoseksualna".

W przypadku słowa "homoseksualizm" tłumaczone jest to tym, że końcówka -izm budzi negatywne skojarzenia z chorobą lub zaburzeniem. Z publikacji wynika też, że niepoprawny jest termin "mniejszości homoseksualne".

To jednak nie koniec. W poradniku m.in. odradza się używania słów,"murzyn","fala uchodźców" i "migranci ekonomiczni". Ponadto zaleca się stosowanie takich form jak "pani profesoro" zamiast "pani profesor". W publikacji pojawiła się także rekomendacja tworzenia damskich wersji zawodów – np. prezydentka i premierka.

"Mistyfikowanie rzeczywistości"

Oburzenia zawartymi w poradniku zaleceniami nie kryje wiceminister edukacji i nauki Tomasz Rzymkowski.

– Rada Języka Polskiego powinna stać na straży znaczenia słów, pojęć, łatwości przekazywania informacji i posługiwania się naszą ojczystą mową, czyli językiem polskim. Natomiast to, co zaprezentowano w tym poradniku to zbiór działań mających na celu podporządkowanie języka skrajnie lewicowej ideologii. Ma on być narzędziem cenzurowania wypowiedzi w przestrzeni publicznej takich pojęć, które jednoznacznie oddają rzeczywistość. Twórcy poradnika sugerują rozwiązania semantyczne, które mają mistyfikować tę rzeczywistość lub ją przykrywać – stwierdził polityk w rozmowie z Radiem Maryja.

Patronat honorowy nad publikacją objął Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich.

