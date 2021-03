Nowy kandydat PiS na RPO. Senator opozycji: Skłaniam się do poparcia

Nazwisko Wróblewskiego już wcześniej pojawiało się w kontekście kandydata PiS do tej funkcji.

Zjednoczona Prawica do końca tygodnia przedstawi kolejnego kandydata na Rzecznika Praw Obywatelskich. Jak dowiedzieli się nieoficjalnie reporterzy RMF FM, będzie nim poseł Prawa i Sprawiedliwości z Wielkopolski Bartłomiej Wróblewski. Poprzedni kandydat PiS, wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk, nie uzyskał poparcia Senatu.

Libicki: Skłaniam się do poparcia

W mediach trwają spekulacje, kto z opozycji mógłby poprzeć kandydaturę Wróblewskiego na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Decydującą rolę ma tutaj Senat, gdzie Zjednoczona Prawica nie ma większości. Aby Wróblewski mógł zostać RPO, konieczne jest przekonanie części senatorów opozycji.

Dziennikarz portalu gazeta.pl zamieścił na Twitterze wpis, w którym przekonuje, że Wróblewski nie jest bez szans w głosowaniu Senatu. Wymienił dwa nazwiska polityków z tej Izby, którzy mogliby poprzeć jego kandydaturę.

"B.Wróblewski jako kandydat na RPO nie jest skazany na porażkę. Pewna szansa istnieje: 48 głosów klubu PiS + J.F. Libicki + Lidia Staroń (jest do pozyskania). PiS musi liczyć na to, że któryś z konserwatystów KO się wyłamie i wtedy Wróblewski mógłby o włos przejść" – napisał Jacek Gądek.

Jeden z "wywołanych do tablicy" polityków wypowiedział się w kwestii poparcia kandydata PiS.

"Skoro zostałem wywołany do tablicy to informuję że skłaniam się do poparcia posła Wróblewskiego. Myślę że dla wszystkich którzy mnie znają nie jest to specjalne zaskoczenie. Pozdrawiam" – napisał Jan Filip Libicki.

Kolejna próba wyboru RPO

Zgodnie z decyzją marszałek Sejmu Elżbiety Witek 19 marca będzie ostatecznym terminem zgłaszania kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. Do tej pory próbowano wybrać go kilkukrotnie. Na razie nie wiadomo, kogo zgłoszą pozostałe środowiska polityczne w Sejmie. Dwukrotna kandydatka KO, Lewicy i Polski 2050 Zuzanna Rudzińska-Bluszcz poinformowała niedawno, że nie będzie kolejny raz ubiegać się o to stanowisko.

Kadencja dotychczasowego Rzecznika Adama Bodnara upłynęła na początku września ubiegłego roku.

