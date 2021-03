Sachajko: Próby szukania kolejnych płci to absurd

W czwartek Europarlamentarzyści podjęli decyzję o ogłoszeniu Unii Europejskiej "strefą wolności" dla mniejszości seksualnych i osób nieidentyfikujących się ze swoją płcią biologiczną. Rezolucja została przyjęta zdecydowaną większością głosów. Za opowiedziało się 492 europosłów; przeciw było 141, a 46 wstrzymało się od głosu. Decyzja PE jest odpowiedzią m.in. na ponad 100 „stref wolnych od LGBTIQ” w Polsce.

W dokumencie znalazły się mocne oskarżenia pod adresem Polski, często nie mające nic wspólnego z rzeczywistością. Dużą rolę w rozpowszechnieniu fałszywych informacji o sytuacji osób LGBT w Polsce odegrali politycy opozycji. Na ich aktywność zwracał uwagę Jacek Saryusz-Wolski we wczorajszej rozmowie na antenie Polskiego Radia 24.

– Przekaz oparty na fałszach został potwierdzony przez Polaków w PE. Po części jest to cyniczne zagranie. To też fenomen wojny psychologicznej, chodzi o to, by zgnębić przeciwnika. Wewnątrz UE toczy się niewypowiedziana wojna – powiedział europoseł.

Mizerna klasa polityczna

Na ten sam problem zwrócił uwagę Jarosław Sachajko. Poseł Kukiz'15 powiedział, że polska klasa polityczna "utraciła kontakt z rzeczywistością".

– Są dwie płcie - kobiety i mężczyźni. Nic się nie zmieniło. Doszło natomiast do szkalowania Polski w Brukseli. Fake newsy znalazły się na międzynarodowej tapecie. Mamy mizerną klasę polityczną, utraciła kontakt z rzeczywistością – stwierdził w Polskim Radiu 24.

Kontynuując wątek żądań środowiska LGBT o zrównanie ich związków z tradycyjnymi rodzinami, Sachajko wskazał, że państwo powinno bardziej aktywnie chronić rodziny z dziećmi.

– Rodzina z trójką dzieci nie powinna płacić żadnych podatków. Dziecko to nie jest hobby, to ciężka praca i wysiłek finansowy. Kobiety powinny być doceniane nie tylko kwiatkami i dobrym słowem. Próby szukania kolejnych płci to absurd – ocenił.

Kukiz wyrzucony z Koalicji Polskiej

Poseł odniósł się również do wyrzucenia jego partii z Koalicji Polskiej, które miało miejsce pod koniec listopada ubiegłego roku. Jak stwierdził Kukiz'15 ma "bardzo złe doświadczenia" z PSL.

– Przykro jest, że ta formacja odchodzi od wartości chrześcijańskich. Mam nadzieję, że odpowiednio ocenią to wyborcy – dodał.

