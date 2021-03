Psychoza i pandemia

Pomysł to bowiem absurdalny i szkodliwy – jego jedynym efektem może być wzrost strachu i histerii, które to są, nie mam wątpliwości, nie mniej groźne, a może i bardziej, niż sama epidemia. Gdybym jeszcze mógł dostrzec w tej akcji przejaw naiwności lub braku rozsądku, machnąłbym ręką. Tymczasem, co organizatorzy na wszelki wypadek ogłaszają wszem wobec, minuta ciszy ma tyleż służyć wspominaniu zmarłych, rzecz zawsze godna uznania, co atakowi na żywych.