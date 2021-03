Test „Do Rzeczy”: Motorola Moto G30

6,5-calowy wyświetlacz wykonany w technologii IPS LCD ma częstotliwość odświeżania na poziomie 90 Hz, co jest istotną zaletą w tym przedziale cenowym. Szkoda jednak, że maksymalna rozdzielczość w tym modelu to zaledwie 720 x 1600, podczas gdy wiele tanich telefonów oferuje już FHD+. Rozczarowuje również jakość kolorów, a także wyświetlanej czerni. Po pewnym czasie można jednak do tego przywyknąć.