"To bardzo niepokojące". Minister zdrowia nie wyklucza obostrzeń dla całego kraju

Podczas wspólnej z ministrem zdrowia konferencji prasowej szef KPRM Michał Dworczyk poinformował, że do dzisiaj wykonano ponad 4,5 mln szczepień.

We wtorek szczepienie 3 milionowego pacjenta

– Wszystko wskazuje na to, że jutro zaszczepimy 3 milionowego pacjenta pierwszą dawką – poinformował. Dworczyk podkreślił, że jest to ten cel, który rządzący stawiali sobie od kilku miesięcy i udaje się go osiągnąć dwa tygodnie przed czasem.

Szef KPRM przekazał również, że w poniedziałek rozpoczęło się szczepienie osób z grupy „1b”, a więc osób przewlekle chorych. Jak dodał, trwają zapisy osób w wieku 69 lat, a 18 marca rozpoczyną się zapisy dla seniorów w wieku 68 i 67 lat. – Ci seniorzy będą szczepieni zgodnie z rekomendacjami Rady Medycznej szczepioną firmy AstraZeneca – wskazał Dworczyk. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że zapisy dla osób w wieku 66 i 65 lat rozpoczną się 22 marca.

Czekają nas kolejne obostrzenia?

Z kolei minister zdrowia Adam Niedzielski odniósł się do niepokojącego wzrostu zachorowań na COVID-19. Przypomnijmy, że ostatniej doby badania laboratoryjne potwierdziły 10 896 nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarło 28 kolejnych osób.

Prawie 11 tys. nowych zakażeń. Ministerstwo Zdrowia o sytuacji w Polsce

– Sytuacja wygląda bardzo niepokojąco. Będziemy się bardzo uważnie przyglądali, co będzie dalej. Jeśli będziemy mieli do czynienia z dużym przyspieszeniem zachorowań to konsekwencją będą decyzję co do obostrzeń obowiązujących w całym kraju – podkreślił Adam Niedzielski.

Szef resortu zdrowia powiedział, że wzrost zakażeń osiąga dynamikę 75. proc. w stosunku do zeszłego tygodnia. – To bardzo niepokojące. W ubiegłych dniach wzrost raczej spadał z poziomu 30 do 20 proc.– wskazał minister. – Najtrudniejsza sytuacja utrzymuje się w woj. warmińsko-mazurskim. Drugie w kolejności jest woj. mazowieckie i pomorskie. Następnie jest woj. lubuskie. Tam sytuacja jest bardzo trudna – dodał.

