Emilewicz: Kobiety czują się osamotnione

KAMILA BARANOWSKA: W Dniu Kobiet zaprezentowała pani raport z dużego badania dotyczącego współczesnych polskich kobiet, ich aspiracji, oczekiwań, wyznawanych wartości. Jaki obraz polskiej kobiety wyłania się z tych badań?

JADWIGA EMILEWICZ: Przede wszystkim niejednorodny. Najważniejszy wniosek badania, przeprowadzonego przez pracownię IBRiS, jest taki, że nie ma jednego modelu, swoistego wzorca z Sèvres, współczesnej polskiej kobiety. Jesteśmy różne, mamy różne aspiracje i oczekiwania. Nieznacznie się też różnimy w zależności od tego, czy mieszkamy w dużych miastach, czy w mniejszych miejscowościach. Jednak niezwykle ciekawe jest to, co nas łączy – wśród wartości, które cenimy najbardziej, jest umiłowanie wolności. Drugą, równie ważną dla nas, Polek, wartością jest równość. Chcemy, aby każdy człowiek był równo traktowany i miał równe szanse rozwoju. Jednocześnie równie ważne są dla nas rodzina i poczucie bezpieczeństwa. To unikalne połączenie tradycji i wolności jest naszą specyfiką, która odróżnia statystyczną Polkę od Włoszek, Francuzek, Szwedek czy kobiet naszego regionu Europy.