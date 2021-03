Test „Do Rzeczy”: Projektor Epson EF-11

Elegancki projektor jak na swoje możliwości jest zaskakująco mały i wyjątkowo lekki. Jego wymiary wynoszą 18 cm x 18 cm x 7 cm, a waga to zaledwie 1,2 kg. Dla tak ultrakompaktowego sprzętu bez trudu można znaleźć miejsce w domu, a w razie potrzeby można go także wrzucić do torby i zabrać na biznesową prezentację. Na obudowie nie ma zbyt wielu przycisków, są jedynie włącznik oraz suwak do regulacji ostrości. Do bardziej szczegółowych ustawień służy niewielki pilot. Złącza, które ma projektor, to: USB 2.0 typu A, USB 2.0 typu B oraz HDMI 1.4.