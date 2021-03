Jestem X-Menem

O to, że w momencie przejścia w tzw. jesień życia człowiek staje się X-Menem. Jeśli ktoś nie oglądał filmu, to wyjaśniam, kim są X-Meni. To mutanci, posiadający różne dziwne moce, niedostępne dla zwykłych homo sapiens. Na przykład profesor Xavier jest potężnym telepatą zdolnym wejrzeć w czyjś mózg, a nawet przejąć nad nim kontrolę. Cyklop ma laser w oczach, Magneto panuje nad wszystkim, co metalowe, a Storm steruje pogodą.