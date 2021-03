Niedzielski przekazał informacje o stanie pandemii. "Rano otrzymałem raport sanepidu"

W poniedziałek w Radomiu na terenie szpitala tymczasowego odbyła się wspólna konferencja premiera Mateusza Morawieckiego i ministra zdrowia Adama Niedzielskiego. Tematem spotkania z mediami była walka z pandemią koronawirusa. Szef resortu zdrowia zaznaczył, że najbliższe tygodnie będą czasem ciężkiej próby dla sektora ochrony zdrowia.

Dalszy wzrost zakażeń

– Najbliższe dwa-trzy tygodnie na pewno będą oznaczały dalszy wzrost liczby zachorowań. Miejmy nadzieję, że obostrzenia równie skutecznie zadziałają w skali ogólnopolskiej – powiedział Adam Niedzielski. Wspomniał także, że szpitale przyjmujące pacjentów z COVID-19 stawiają czoła zwiększonej liczbie osób potrzebujących hospitalizacji.

– Infrastruktura szpitalna jest już obciążona tak samo, jak to było w apogeum II fali. Są województwa, gdzie tych hospitalizacji jest więcej – stwierdził Niedzielski. – Wszystkie ręce na pokład, w duchu współpracy oraz dialogu musimy przejść przez bardzo trudną sytuację – zaapelował.

Zakłady pracy ogniskami zakażeń

Szef MZ przekazał na konferencji prasowej w Radomiu, że według statystyk 50 proc. zachorowań na COVID-19 jest identyfikowanych w zakładach pracy.

– Rano otrzymałem raport sanepidu, który identyfikuje ogniska zachorowań w ostatnim czasie w kraju. Raport dotyczył ostatnich trzech dni i prawie 50 proc. ognisk zakażeń koronawirusem jest identyfikowanych w zakładzie pracy – powiedział Niedzielski.

To oznacza - jak zaznaczył - że zakład pracy jest dominującym miejscem w generowaniu nowych zakażeń. Minister zdrowia zaapelował, by tam, gdzie to możliwe, przechodzić na pracę zdalną. – To jest bardzo ważne, żebyśmy wrócili do tego trybu pracy zdalnej i w ten sposób ograniczyli możliwość zakażenia – podkreślił minister.

Szpitale tymczasowe

Minister zdrowia odniósł się także do kwestii szpitali tymczasowych, wskazując, że podczas III fali pandemii pełnią one ważne funkcje w systemie służby zdrowia. Niedawno dyrektor szpitala miejskiego w Radomiu, odpowiadający za szpital tymczasowy w tym mieście, został zawieszony.

– Szpital tymczasowy w Radomiu jest dobrym przykładem tego, jak bardzo należy współpracować i odrzucać spory, wszystkie niesnaski na rzecz współpracy i konstruktywnego wychodzenia z obecnej sytuacji – powiedział.

Czytaj też:

"Mutacja brytyjska wypiera inne warianty koronawirusa". Minister opublikował daneCzytaj też:

Niedzielski oburzony: Ta publikacja powinna być potępiona przez wszystkich dziennikarzy