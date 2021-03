Spór o szpital tymczasowy. Dyrektor placówki w Radomiu zawieszony

– Spotykamy się w Radomiu w czasie kiedy III fala koronawirusa zaczyna się w Polsce. Mamy do czynienia z trudną sytuacją, która wymaga trudnych decyzji – powiedział minister zdrowia podczas konferencji prasowej.

– Podjąłem decyzję, by zawiesić dyrektora szpitala i powołać pełnomocnika, który jak najszybciej zorganizuje szpital tymczasowy w Radomiu. Pełnomocnikiem został Andrzej Cieślik z delegatury NFZ w Radomiu – wskazał Adam Niedzielski.

"Sytuacja nieakceptowalna"

– Dzisiejsze wyniki, ta dzienna liczba zachorowań świadczy o tym, że mamy do czynienia z trudną sytuacją, która wymaga trudnych decyzji. Odpowiedzią na trzecią falę, potrzebę hospitalizacji pacjentów są szpitale tymczasowe. Powstały w 40 lokalizacjach po to, aby pomóc w walce z pandemią – powiedział minister zdrowia.

I dodał: – Niestety z kilku miejsc docierają do nas sygnały o trudnej współpracy z lokalnymi samorządami, a to nie jest czas w którym możemy poświęcać energię na niesnaski.

Niedzielski: To nie jest decyzja polityczna

Minister zdrowia zapewnia, że choć szpital jest zarządzany przez prezydenta Radomia wspieranego przez Koalicję Obywatelską, to zawieszenie dyrektora placówki nie ma charakteru politycznego. Zaznaczył, że brak otwierania szpitali tymczasowych jest nie do zaakceptowania. – Według mojej wiedzy ten szpital powinien funkcjonować co najmniej od miesiąca – dodał szef MZ.

Za powstanie szpitala tymczasowego w Radomiu odpowiada wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł z PiS oraz państwowa spółka Totalizator Sportowy. W grudniu ub.r. władze miasta nie zaakceptowały proponowanych warunków umowy dotyczących adaptacji i wyposażenia pomieszczeń oraz kosztów utrzymania placówki. Strony doszły do porozumienia w lutym – opisuje Onet.

