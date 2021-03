Piotr Semka w szpitalu. Choruje na  koronawirusa

W związku z tą informacją o chorobie dziennikarza, w mediach społecznościowych głos zabrał premier Mateusz Morawiecki.

"Koronawirus daje nam każdego dnia dowody, że jest bardzo groźny i nikt z nas nie powinien go lekceważyć. Właśnie dotarła do mnie informacja o tym, że pod respirator trafił jeden z najwybitniejszych dziennikarzy politycznych w Polsce, red. Piotr Semka. Panu Redaktorowi życzę dużo siły w Jego walce i przyłączam się do modlitwy, którą w intencji Jego zdrowia prowadzą Przyjaciele. Państwa również do tego zachęcam" – napisał szef rządu na Facebooku.

facebook

Również znajomi dziennikarza oraz internauci apelują o modlitwę w intencji jego szybkiego powrotu do zdrowia.

twittertwittertwittertwitter