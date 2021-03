Prezydent Duda interweniuje ws. Borys i Poczobuta. "Nie zostawimy naszych rodaków samych"

Jak podaje Kancelaria Prezydenta, Andrzej Duda spotkał się dziś w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego z szefami służb specjalnych, z którymi omówiono sprawę zatrzymania prezes Związku Polaków na Białorusi Andżeliki Borys i członka zarządu ZPB Andrzeja Poczobuta.

Prezydent ws. zatrzymania Polaków

Podczas konferencji prasowej w siedzibie BBN, prezydent poinformował, że rozmawiał już dzisiaj o sytuacji zatrzymanych Polaków z sekretarz generalną OBWE Helgą Schmid. – Zwracałem się do pani sekretarz generalnej o to, aby sprawa została postawiona na forum OBWE, aby tam zostały podjęte odpowiednie uchwały w tej sprawie – tłumaczył polityk.

– Będę jeszcze dzisiaj rozmawiał z prezydent Kersti Kaljulaid, prezydent Estonii, która zasiada w tej chwili w RB ONZ (…) Będę się zwracał także do prezydent (...) o to, by również w RB ONZ podjęła interwencję w tej sprawie i podniosła sprawę Polaków mieszkających na Białorusi, tych aresztowań, które są całkowicie bezprawnie i absolutnie pod fałszywymi zarzutami przeprowadzane – relacjonował prezydent.

Duda podkreślił także, że chciałaby aby Rada Bezpieczeństwa ONZ zajęła się także szerzej sytuacją na Białorusi, w tym ubiegłorocznymi wyborami prezydenckie.

– Wszyscy wiemy doskonale o tym, że te wybory prezydenckie, które tam są odbywały kilka miesięcy temu, zostały sfałszowane, że pacyfikowano tam protesty obywatelskie, społeczne – stwierdził Duda.

Zatrzymanie Borys i Poczobuta

Szefowa Związku Polaków na Białorusi została zatrzymana we wtorek po południu w Grodnie przez funkcjonariuszy milicji. Następnego dnia Borys została osądzona w budynku miejskiego aresztu. "Rozprawie" przewodniczył sędzia Rusłan Gurin. Borys została skazana na 15 dni aresztu.

Polskie władze szybko zareagowały na informację o zatrzymaniu Borys.

Premier Mateusz Morawiecki – cytowany przez Polską Agencję Prasową – zadeklarował przedwczoraj, że Polska będzie interweniować ws. zatrzymania działaczki. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz poinformował natomiast, że sprawą już zajmuje się Konsul RP w Grodnie.

W czwartek poinformowano natomiast o zatrzymaniu polskiego dziennikarza Andrzeja Poczobuta, który jest także członkiem zarządu Związku Polaków na Białorusi. W tej chwili nie wiadomo, gdzie znajduje się zatrzymany dziennikarz ani jakie zarzuty są mu stawiane. Wcześniej w domu Poczobuta odbyła się rewizja.

"Nasila się atak na działaczy mniejszości polskiej na Białorusi: trwa rewizja u Andrzeja Poczobuta w Grodnie i u Marii Tiszkowskiej dyrektorki polskiej szkoły społecznej w Wołkowysku" – pisała w czwartek na Twitterze Zofia Romaszewska, dyrektor TV Biełsat.

