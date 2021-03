Rząd wprowadzi godzinę policyjną? "Stan jest krytyczny"

Adam Niedzielski był dzisiaj gościem RMF FM. Polityk w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem mówił o nowych przypadkach koronawirusa i rozwoju pandemii w Polsce.

– Absolutnie stan jest krytyczny. Tutaj te obostrzenia, które zaproponowaliśmy z panem premierem Morawieckim w czwartek był właśnie konstatacją tego faktu, że stan jest krytyczny. To są dodatkowe regulacje, które mają spowodować, że mobilność przede wszystkim w skali kraju zdecydowanie spadnie. I myślę też wszyscy powinniśmy zdawać sobie sprawę, patrząc i na statystyki, i na te regulacje, że to już nie jest czas, kiedy trzeba sobie udowadniać, jak można obejść regulacje. To jest naprawdę narażanie bezpieczeństwa siebie i swoich najbliższych – mówił minister.

Godzina policyjna?

Polityk przyznał, że rząd rozważa wprowadzenie godziny policyjnej. – Jeżeli sytuacja będzie taka, że nie będziemy widzieli w ciągu najbliższego 1-1,5 tygodnia, mówię właśnie tym okresie okołoświątecznym, że dochodzi do przesilenia, to znaczy, że zmieniają się trendy, to na pewno będziemy musieli rozważyć takie scenariusze [jak wprowadzenie godziny policyjnej - red.] – przekazał Niedzielski.

Nowe obostrzenia

Przypomnijmy, że w sobotę w całym kraju wchodzą w życie nowe obostrzenia epidemiczne. Zamknięte są duże sklepy meblowe i budowlane, a także salony fryzjerskie i kosmetyczne. Obowiązują też nowe limity osób w handlu i miejscach kultu. Dotychczasowe ograniczenia zostały przedłużone.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów nowe obostrzenia będą obowiązywać od soboty 27 marca do piątku 9 kwietnia.

Co się zmieni?

W tym czasie obowiązuje zakaz handlu detalicznego artykułami budowlanymi, artykułami do remontu i meblami w obiektach o powierzchni powyżej 2000 m kwadratowych. Wprowadzono też zakaz działalności salonów fryzjerskich i urody, salonów kosmetycznych, studiów tatuażu oraz piercingu.

W placówkach handlowych, na targu lub poczcie obowiązują nowe limity osób: 1 osoba na 15 m kw. - w sklepach do 100 mkw. oraz 1 osoba na 20 m kw. w sklepach powyżej 100 m kw.

Ograniczeniedo 1 osoby na 20 m kw. dotyczy też obiektów kultu religijnego. Bez zmian pozostaje obowiązek zakrywania ust i nosa oraz zachowywanie 1,5 m odległości od innych osób.

Działalność obiektów sportowych została ograniczona wyłącznie do sportu zawodowego. Wszelkie wydarzenia będą mogły się odbywać bez udziału publiczności. Pozostałe zasady bezpieczeństwa zostały przedłużone.

