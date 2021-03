"Uzdrowimy Polskę". Oto propozycje Platformy ws. służby zdrowia

– Chcemy wam zaproponować coś, czego w powojennej historii nie było - wielki program zdrowotny, który stanie się elementem zdrowego społeczeństwa. Uzdrowimy Polskę – przekazał lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka podczas dzisiejszej konwencji.

"Niechlubny lider"

Liderzy Platformy Obywatelskiej podkreślają, że rząd Zjednoczonej Prawicy nie radzi sobie z sytuacją epidemiczną w Polsce. Lider PO stwierdził, że pierwszym krokiem do naprawy sytuacji jest wyeliminowanie obecnego chaosu.

– W ostatnich miesiącach Polska stała się niechlubnym liderem zakażeń i zgonów. Uzdrowimy Polskę - musimy zacząć przede wszystkim od wyeliminowania olbrzymiego chaosu. Pokazujemy dziś, jak to zrobić – mówił Budka.

Budka wskazał, że do tej pory z powodu COVID-19 zmarło ponad 50 tys. osób. Polityk dodał, że te liczby dotyczą nie tylko osób bezpośrednio zakażonych koronawirusem, ale również tych, które nie miały szans, by znaleźć się w systemie ochrony zdrowia, dlatego że nie było dla nich miejsca w polskich placówkach.

Uzdrowić Polskę

Platforma proponuje m.in. stworzenie sieci szpitali złożonej ze 100 największych i najlepszych placówek w Polsce, które rozpoczną kompleksowe leczenie tych pacjentów, którzy nie są leczeni przez pandemię i zaniechania rządu.

– Krytyczny błąd popełniony przez rząd to brak decyzji o utworzeniu sieci białych szpitali, by móc ratować zdrowie i życie tych, którzy chorują np. na raka. My deklarujemy: utworzymy ją – mówił Bartosz Arłukowicz.

Platforma chciałaby również dokonać "bilansu zdrowotnego Polaków". – Ważna jest diagnoza. Tak, przebadamy wszystkich Polaków - począwszy od tych najmniejszych, najmłodszych, poprzez dorosłych, a skończywszy na seniorach – podkreślał Budka.

Lider PO przyznaje, że całkowity koszt programu jest szacowany na około 100 miliardów złotych. Polityk zapewniał, że te pieniąze można pozyskać z z Krajowego Planu Odbudowy, jak również zysków NBP i spółek skarbu państwa. Ponadto państwo mogłoby pozyskać dodatkowe fundusze liwidując dotacje dla TVP czy przedsięwzięć o. Rydzyka.

