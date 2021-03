Mata o prezesie TVP: Jako raper odpowiadam kolesiowi, który mnie zdissował

Wczoraj Michał Matczak ps. Mata opublikował nową piosenkę – pt. Patoreakcja, pełną wulgarnych ataków – m.in. na Telewizję Polską i prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Wulgaryzmy pod adresem TVP

Atak na Kurskiego i media publiczne pojawia się we fragmencie, w którym raper broni swojego ojca, prawnika Marcina Matczaka.

„A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – śpiewa Mata w „Patoreakcji”.

„J…bać Telewizję Polską. Jacek Kurski, ch…j ci w dziąsło. Przestań mi ***** rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć” – stwierdza dalej raper.

"Nie mówię tego jako głos pokolenia"

W rozmowie z młodym raperem Kuba Wojewódzki zapytał muzyka o wulgarne słowa pod adresem Jacka Kurskiego, które padają w nowym utworze Matczaka.

– Nie mówię tego jako głos pokolenia – stwierdził w odpowiedzi raper. – Po prostu jako raper odpowiadam kolesiowi, który mnie zdissował (dissować, czyli obrażać, poniżać – red.). Tak to traktuję – dodaje Mata.

Raper zdradził także, że tworząc tekst piosenki upewnił się jakiego wulgarnego zwrotu może użyć, żeby nie ponieść konsekwencji.

– Ojciec powiedział, że zwrot literacki "Ch*j ci w dziąsło", podobnie jak zwrot "spi*rdalaj", nie jest zwrotem, który zniesławia. Nie jest też namową do czynienia tego panu prezesowi – tłumaczy Mata.

Wojewódzki zapytał też 20-latka jak odnosi się zarzutów o brak autentyczności, w związku z tym że pochodzi z tzw. dobrego domu.

– Nie przeprowadzę się do bloku i nie kupię sobie pod nim ławki, żeby poczuć to, co inni (...) Nie będę przepraszał świata, że mój stary nie jest alkoholikiem i nie potrafię przećpać całej jego wypłaty. Hasło "patointeligencja" ma wiele wymiarów i jest bardzo uniwersalne – stwierdził Matczak.

