Raper Mata publikuje nową piosenkę i uderza w TVP. "„J***ć Telewizję Polską"

Dwa lata temu Mata nagrał piosenkę "Patointeligencja". Utwór wywołał wówczas kontrowersje ze względu na sposób, w jaki autor tekstu przedstawił młodzież ze znanego stołecznego Liceum im. Stefana Batorego. W piosence Matczak opisuje imprezy i stosowanie używek przez młodych uczniów z dobrych domów.

Wulgaryzmy pod adresem TVP

Wczoraj Michał Matczak opublikował kolejną piosenkę – pt. Patoreakcja, pełną wulgarnych ataków – m.in. na Telewizję Polską i prezesa TVP Jacka Kurskiego.

Atak na Kurskiego i media publiczne pojawia się we fragmencie, w którym raper broni swojego ojca, prawnika Marcina Matczaka.

„A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – śpiewa Mata w „Patoreakcji”.

„J…bać Telewizję Polską. Jacek Kurski, ch…j ci w dziąsło. Przestań mi ***** rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć” – stwierdza dalej raper.



Mata odpowiada Pawłowicz

Matczak w „Patoreakcji” odpowiada też osobom, które krytykowały „Patointeligencję” – w tym sędzi Trybunału Konstytucyjnego Krystynie Pawłowicz.

Polityk, a obecnie sędzia TK, dwa lata temu komentując utwór Matczaka napisała na Twitterze: „To to słynne liceum Batorego kształci w kierunku „Patointeligencji”.... A tak się chwalą i szczycą swym poziomem... Ciekawe co o tej laurce myślą nauczyciele z Batorego”.

– Batory był tylko symbolem, a bluzę musiałem założyć I każdy normalny to w sumie zrozumiał... oprócz Krystyny Pawłowicz – odpowiedział Pawłowicz muzyk.

