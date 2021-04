"Słodki ciężar". Jacek Kurski o opiece nad córeczką

– Jeśli chodzi o zajmowanie się naszą córeczką, będę wykonywał wszystkie obowiązki z polecenia mojej małżonki. Mam tu też na myśli wstawanie w nocy (...). To jest słodki ciężar i będę wstawał w nocy do naszej córeczki, bardzo ją kocham. Ania jest spokojna i cudowna. Szkoda, że moja ukochana mama nie doczekała jej narodzin – wyznaje Jacek Kurski w rozmowie z "Super Expressem".

Prezes TVP zdradził też, że póki co śpią we trójkę: – Na razie Ania będzie spała z nami w łóżku, ma ono dwa metry na dwa. Jednocześnie kombinujemy, jak dziecko położyć spać bezpiecznie, ale żeby nas nie rozdzielało. Chyba trzeba będzie jakieś barierki postawić.

Znaczące imię dziecka

"Anna Klara Teodora jest już z nami na świecie (53 cm, 3,58 kg, 10 pkt, CSK MSWiA - z serca dziękujemy lekarzom i personelowi)" – poinformował w ubiegły czwartek za pośrednictwem Twittera prezes TVP. "Dziękujemy Bogu. Jezusowi Miłosiernemu. Łagiewnikom. Nasza córka urodziła się w Święto Zwiastowania Pańskiego. W dzień świętości życia. Joanna i Jacek" – dodał.

Z informacji przekazanej w jednym wywiadów wynika, że dziewczynka otrzymała imię na cześć zmarłej babci, matki Jacka Kurskiego – Anny Kurskiej.

– Gdy moja Mama trafiła do szpitala, Joanna była przy mnie. Miałem poczucie, że Bóg jedną ukochaną kobietę mi zabiera, a drugą daje. Tak zresztą widziała to moja Mama w naszej ostatniej rozmowie. Dlatego jestem szczęśliwy, że sama Joanna zaproponowała, by nasza córka miała na imię Anna po Mamie – mówił w lutym Jacek Kurski.

Ślub w Łagiewnikach

W lipcu 2020 roku Kurscy wzięli ślub kościelny w Sanktuarium w Łagiewnikach.

Ceremonia była szeroko komentowana w mediach ze względu m.in. na udział w niej osobistości ze świata polityki. Pojawił się m.in.: prezes PIS Jarosław Kaczyński, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Dwa lata wcześniej, pod koniec lipca 2018 roku, miał miejsce ich ślub cywilny. Uroczystość odbyła się w Urzędzie Stanu Cywilnego w Sulejówku.

