Polska aktorka wyjechała na Zanzibar. Wylała się na nią fala hejtu

Aktorka Katarzyna Warnke to kolejna celebrytka, która wbrew zaleceniom rządu (dot. trzeciej fali epidemii koronawirusa) postanowiła wybrać się na wakacje.

"Niefrasobliwe" zdjęcie z Zanzibaru

Jak poinformowała artystka, obecnie odpoczywa na Zanzibarze.

„To ja - dzióbas z fototapety. Przesyłam moc słońca spod równika. Zdjęcie niefrasobliwe, jak na czasy, w których żyjemy, ale mam nadzieję, że wnoszące trochę optymizmu i wiary w to, że nie będzie nam trudno wrócić do normalności, kiedy tylko nadejdzie w końcu ta chwila” – napisała Warnke.

„Ale z tego co widać na mapie pogody, to w Warszawie już właściwie lato...Tak, czy siak razem z cieplejszymi dniami i słońcem idą lepsze dni!” – dodaje aktorka.

Pod wpisem artystki na Instagramie pojawiło się wiele negatywnych komentarzy, w których internauci zwracają uwagę celebrytce, że środek pandemii to nie czas na wakacyjne wyjazdy.

Dowbor i Koroniewska uprzedzili hejterów

Podobne wpisy z wakacji umieścili dwa dni aktorka Joanna Koroniewska i jej mąż dziennikarz Maciej Dowbor. Para wybrała się z córkami na Wyspy Kanaryjskie, ale uprzedzając krytyczne komentarze dot. ich wyjazdu w trakcie pandemii, celebryci opublikowali oświadczenia w tej sprawie.

We wpisie na Instagramie Dowbor zwraca się do „hejterów”, których uwag spodziewa się pod postem o wakacjach. „Hejterów pozdrawiam z miłością i adnotacją – nie oderwałem się od rzeczywistości, wiem, co się dzieje na świecie, a przede wszystkim w Polsce. I nie czuję, że robię coś złego, ani, że kogokolwiek narażam” – tłumaczy dziennikarz.

„Jestem ozdrowieńcem, przebadanym na milion sposobów, trzymam się zasad, nie łamię prawa. Więc możecie sobie hejtować ile Wam się podoba, ale jak to mawia Qczaj mam to w rzyci!!!” – dodaje celebryta.

Jego żona odniosła się do sprawy w delikatniejszych słowach. „Wyprzedzając niektóre komentarze…Tak, wiem, że jest pandemia. Tak, wiem, że sytuacja w kraju jest ciężka. Nie, nie ryzykuję niczyjego zdrowia ani życia – jestem ozdrowieńcem, mam wszystkie niezbędne badania, noszę maseczkę w miejscach publicznych, odkażam ręce przy każdej okazji, unikam zbędnych skupisk ludzkich, stosuję się do wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny” – zapewnia na Instagramie Koroniewska.

