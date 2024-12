Romanowski poszukiwany. "Dziś wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania"

Korneluk powiedział w Radiowej Trójce, że we wtorek prokuratorzy skierowali wniosek do Interpolu o tzw. czerwoną notę w sprawie Romanowskiego. – To pozwoli na poszukiwanie w obszarze międzynarodowym. Mamy przygotowany wniosek o Europejski Nakaz Aresztowania i dziś zostanie on skierowany – zapowiedział.

Pytany o szczegóły śledztwa stwierdził, że "specyfika tych poszukiwań wymaga pewnej dyskrecji". Dodał też, że według ustaleń śledczych Romanowskiego nie ma w Polsce.

– Byłoby wysoce nieprofesjonalne, gdybym publicznie dzielił się szczegółami na temat tego, gdzie może przebywać Marcin Romanowski. Robimy wszystko, co jest możliwe i dopuszczalne prawem, by podejrzany trafił przed polski wymiar sprawiedliwości – przekonywał.

Gdzie jest Romanowski? Korneluk: Ukrywaniem pogarsza swoją sytuację

Zdaniem Korneluka były wiceminister ukrywając się pogarsza swoją sytuację na etapie postępowania przygotowawczego. Jednocześnie stwierdził, że sprawa zakończy się skierowaniem aktu oskarżenia. – Mamy zgromadzony materiał dowodowy. Natomiast podejrzany ukrywa się przed organami ścigania – wbrew temu, co zapewniał, że nie ma zamiaru uciekać przed służbami – argumentował.

Zauważył jednocześnie, że z punktu widzenia przyszłego wymiaru kary dzisiejsze ukrywanie się Romanowskiego nie ma znaczenia, bo polska procedura karna nie karze za to, że ktoś utrudnia postępowanie przygotowawcze. Jak dodał, "o wymiarze kary będą świadczyły dowody".

Korneluk odniósł się również do opinii części polityków PiS, którzy zachowanie Romanowskiego nazywają "nieposłuszeństwem obywatelskim". – Tu mamy niejawny sprzeciw przed polskim wymiarem sprawiedliwości – kogoś, kto był wiceministrem sprawiedliwości. I ten wiceminister ucieka przed polskim systemem prawnym. Podobnie jak wiele osób, zupełnie tego nie rozumiem. Jesteśmy zaskoczeni taką postawą – powiedział.

List gończy za byłym wiceministrem sprawiedliwości

Były wiceminister sprawiedliwości, a obecnie poseł PiS Marcin Romanowski od 12 grudnia jest poszukiwany listem gończym. Wcześniej sąd zdecydował o aresztowaniu go na trzy miesiące.

Romanowski jest podejrzany m.in. o ustawianie konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości (FS). Prokuratura zarzuca mu popełnienie 11 przestępstw, w tym udział w zorganizowanej grupie przestępczej i ustawianie konkursów na pieniądze z FS.

Zarzuty dotyczą również przywłaszczenia pieniędzy w łącznej kwocie ponad 107 mln zł oraz usiłowania przywłaszczenia ponad 58 mln zł. Grozi mu do 25 lat więzienia. Polityk nie przyznaje się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

Obrońca Romanowskiego, mecenas Bartosz Lewandowski, poinformował w poniedziałek, że złożył zażalenie na decyzję sądu w sprawie trzymiesięcznego aresztu dla byłego wiceministra.

