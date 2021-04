Na podsłuchu

11 marca 2004 r. między 7.30 a 8 rano w pociągach zdążających do madryckiej stacji kolejowej Atocha zaczęły wybuchać bomby – w sumie było ich 10. Zginęło 191 osób, ponad 1,8 tys. zostało rannych. Zamachy przyczyniły się do krachu konserwatywnej Partii Ludowej José Marii Aznara w wyborach zaledwie trzy dni później. Początkowo rząd oskarżał o zamachy separatystów baskijskich, wkrótce jednak okazało się, że był to akt terroryzmu islamskiego.W lipcu 2005 r. w Londynie w odstępie dwóch tygodni doszło znów do zamachów bombowych, znów przeprowadzonych przez islamskich ekstremistów. Ofiar było 52.W następnym roku w marcu Parlament Europejski uchwalił dyrektywę 2006/24/EC, znaną jako dyrektywa retencyjna.