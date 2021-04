"Dziś poniżej 10 tys. zakażeń". Rzecznik MZ o decyzjach ws. obostrzeń

Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz poinformował na antenie Radia Plus, że dziś liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce nie przekroczy 10 tysięcy.

– Dziś odnotujemy poniżej 10 tys. nowych zakażeń koronawirusem – powiedział i dodał, że, jeśli chodzi o decyzje ws. dalszych obostrzeń, "nikt nie będzie podejmował ich w oparciu o dane ze świąt".

Kraska: Wczoraj do szpitali trafiło ponad 800 nowych pacjentów

W rozmowie w Jedynce Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o dużej liczbie hospitalizacji, która "nie napawa optymizmem", jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w Polsce.

– Wczoraj do szpitali trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19, to niestety nie napawa optymizmem, ale to efekt poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. Myślę, że ten tydzień także nie będzie łatwy – stwierdził Kraska.

Jak zaznaczył podawana w okresie świątecznym ilość nowych zakażeń koronawirusem nie jest realnym odzwierciedleniem sytuacji w naszym kraju.

– Musimy poczekać na kolejne dni – środa, czwartek, piątek będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii teraz jesteśmy, do wyników dziennych z okolicy świąt za bardzo bym się nie przywiązywał – stwierdził. – Okres świąteczny jest dość specyficzny jeśli chodzi o testowanie Polaków, zleceń jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach, do tych optymistycznych wyników należy podchodzić z wielką ostrożnością – dodawał.

Świąteczny spadek

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 9 902 zakażeniach koronawirusem. Zmarły kolejne 64 osoby chore na COVID-19.

Resort zdrowia przekazał również informację o 32 656 zajętych łóżkach covidowych (dostępnych jest 43 930) oraz 3 269 zajętych respiratorach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (dostępnych jest 4 213).

