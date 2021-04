Koronawirus w Polsce. Kraska: Ta informacja nie napawa optymizmem

W rozmowie w Jedynce Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska poinformował o dużej liczbie hospitalizacji, która "nie napawa optymizmem", jeśli chodzi o sytuację epidemiczną w Polsce.

– Wczoraj do szpitali trafiło ponad 800 nowych pacjentów zakażonych COVID-19, to niestety nie napawa optymizmem, ale to efekt poprzednich bardzo dużych dziennych ilości zachorowań. Myślę, że ten tydzień także nie będzie łatwy – stwierdził Kraska.

Jak zaznaczył podawana w okresie świątecznym ilość nowych zakażeń koronawirusem nie jest realnym odzwierciedleniem sytuacji w naszym kraju.

– Musimy poczekać na kolejne dni – środa, czwartek, piątek będą tymi dniami, które pokażą, w jakim momencie epidemii teraz jesteśmy, do wyników dziennych z okolicy świąt za bardzo bym się nie przywiązywał – stwierdził. – Okres świąteczny jest dość specyficzny jeśli chodzi o testowanie Polaków, zleceń jest zdecydowanie mniej niż w poprzednich dniach, do tych optymistycznych wyników należy podchodzić z wielką ostrożnością – dodawał.

Co ze szczepieniami?

– Ilości dawek, które są deklarowane przez firmy farmaceutyczne w kwietniu, wskazują na to, że będzie to szczepienie milionów Polaków w ciągu jednego miesiąca – poinformował Kraska, dodając, że wczoraj dotarło do Polski ponad 870 tys. szczepionek Pfizer, a w tym tygodniu spodziewamy się ponad 170 tys. dawek firmy AstraZeneca.

– Chcemy i kładziemy na to duży nacisk, by teraz zaszczepić populację Polaków powyżej 60 lat, na nich nam najbardziej zależy w tej chwili, ponieważ to są niestety osoby, które chorują na inne schorzenia towarzyszące – dodawał wiceminister zdrowia.

– W tym tygodniu minister Dworczyk przedstawi jeszcze raz dokładny program szczepień, to jest bardzo ważne, abyśmy zgłaszali się na szczepienia, szczepionek będzie codziennie więcej, być może w maju uwolnimy wszystkie roczniki – zapewniał.

Jak wygląda sytuacja w szpitalach?

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w poniedziałek o 9 902 zakażeniach koronawirusem. Zmarły kolejne 64 osoby chore na COVID-19.

Resort zdrowia przekazał również informację o 32 656 zajętych łóżkach covidowych (dostępnych jest 43 930) oraz 3 269 zajętych respiratorach przeznaczonych dla pacjentów z COVID-19 (dostępnych jest 4 213).

Liczba osób przebywających na kwarantannie wynosi obecnie 412 774.

W ciągu ostatniej doby wykonano 39,3 tys. testów na obecność koronawirusa – podało MZ w raporcie.

Z danych ministerstwa wynika, że hospitalizowanych z powodu COVID-19 jest 729 osób więcej niż dzień wcześniej i 2 736 osób więcej niż przed tygodniem.

