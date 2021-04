Strzeżek: Koalicja nie jest w rozkładzie, mamy zobowiązania wobec Polaków

Wicepremier Gowin mówił w wywiadzie dla Polsat News o potrzebie szczerej rozmowy w cztery oczy liderów Zjednoczonej Prawicy. Czy takie spotkanie jest planowane i czy mogłoby zapobiec rozkładowi koalicji?

Jan Strzeżek: Koalicja w żadnym wypadku nie jest w rozkładzie, jako Zjednoczona Prawica mamy zobowiązania wobec milionów Polaków, nie tylko tych, którzy w 2019 roku oddali na nas głos. Jesteśmy w trakcie walki z pandemią koronawirusa – to nie jest czas na wybory, to nie jest czas na nowy rząd. To czas na walkę o polskich przedsiębiorców i zdrowie Polaków.

Jarosław Gowin powiedział też, że "Porozumienie uważa za niedopuszczalne to, co dzieje się w mediach publicznych oraz próbę obalenia legalnych władz partii". Jakie konkretnie warunki w tym zakresie Porozumienie stawia Prawu i Sprawiedliwości?

W Telewizji Polskiej od dwóch miesięcy nie było przedstawicieli Porozumienia, Solidarnej Polski nie ma od czterech miesięcy. W tym czasie TVP zapraszała i fałszywie przedstawiała wyrzuconych przez nas ludzi jako naszych reprezentantów. Próba Adama Bielana okazała się, zresztą zupełnie tak jak on sam, śmieszna.

Czy przyspieszone wybory byłyby Pańskim zdaniem w interesie Porozumienia?

Nie byłyby przede wszystkim w interesie Polski. Teraz mamy inne priorytety – walka z koronawirusem. W polityce jednak wszystko jest możliwe, ale wiemy, że nasi partnerzy z Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski wiedzą jak dużą wartością jest zjednoczona prawica.

Wicepremier mówił też o różnicach w polityce europejskiej. Czy na forum UE obie partie będą działać w różnych ugrupowaniach politycznych?

Umowa koalicyjna nie reguluje tego, w której europartii znajdą się poszczególne środowiska wchodzące w skład zjednoczonej prawicy. Ideowo jest nam bliżej do EPP, ale w tej chwili Porozumienie Jarosława Gowina nie ma swojej reprezentacji w Parlamencie Europejskim.

Jak Porozumienie ocenia założenia Nowego Polskiego Ładu?

Czekamy jeszcze na przedstawienie ostatecznego projektu, ale mamy nadzieję, że nasze pomysły zostaną w nim uwzględnione. Jako najbardziej proprzedsiębiorcze, prosamorządowe środowisko najbardziej chcemy, żeby w Nowym Ladzie znalazły się zapisy dotyczące obniżki podatków, czy dużego wsparcia dla samorządów.