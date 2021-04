Czarzasty publikuje zdjęcie z psem. "Wiozę w samochodzie, a nie jak jeden bydlak..."

„Polityka polityką ale przy okazji można zrobić coś dobrego” – napisał lider Nowej Lewicy, publikując zdjęcie z podróży samochodem do Zagłębia.

„Dziś jadę do Zagłębia na dyżur poselski. Na prośbę Litewka (nazwa użytkownika na Twitterze – red.) wiozę dla rodziny w Sosnowcu pieska z TOZ w Węgrowie. Wiozę w samochodzie, a nie jak jeden bydlak – były senator z PIS-u na łańcuchu za samochodem” – relacjonuje dalej Włodzimierz Czarzasty.

twitter

Polityk w swoim wpisie odniósł się do opisywanej na początku kwietnia przez media historii z Kościerzyny.

Były senator znęcał się na psem

O sprawie informował 1 kwietnia dziennikarz Radia ZET Maciej Bąk. "Waldemar B., były senator PiS zatrzymany w sprawie znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem" – podał. Tożsamość zatrzymanego mężczyzny potwierdziły też lokalne media w rozmowie z rzecznikiem prasowym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku Grażyną Wawryniuk.

Waldemar B. miał przywiązać psa do haka samochodu, a następnie ruszyć pojazdem i ciągnąć zwierzę za sobą. Zwierzę zmarło. Nagranie na którym widać jak polityk znęca się nad psem policji przekazał kierowca, który był świadkiem wydarzenia.

Na posesji polityka odnaleziono zwłoki psa, które przekazano służbom do badań sekcyjnych. Wyniki badań wskazują, że zwierzę zginęło w wyniku obrażeń, jakie poniosło po tym, jak przywiązano je do samochodu. Nie wiadomo jednak czy to zwłoki psa, którego widać na nagraniu.

Waldemar B. usłyszał już zarzuty, polityk zaprzecza jednak, by znęcał się na zwierzętami.

