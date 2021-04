Wiadomo, kto może zastąpić zmarłą posłankę PO Annę Wasilewską

Zgodnie z ordynacją wyborczą, jeśli z jakiejś przyczyny parlamentarzysta traci swój mandat, np. z powodu śmierci, to jego miejsce w Sejmie zajmuje kolejna osoba z tej samej partii, która w ostatnich wyborach zajęła najwyższe miejsce na liście.

Anna Wojciechowska obejmie mandat?

W wyborach w 2019 roku Anna Wasilewska zdobyła 10 982 głosy, startując z województwa warmińsko-mazurskiego. Następne miejsce na liście należało do Anny Wojciechowskiej, która uzyskała 7 391 głosów. Jeżeli wyrazi na to zgodę, to właśnie ona obejmie mandat zmarłej posłanki PO.

Wojciechowska ma 61 lat. Jest radną miejską. Pracuje aktualnie w starostwie powiatowym w Ełku na stanowisku specjalistki ds. pozyskiwania funduszy unijnych. Wcześniej pracowała w urzędzie gminy w Ełku oraz w ełckim Parku Naukowo-Technologicznym. Z wykształcenia jest ekonomistką.

W rozmowie z "Gazetą Olsztyńską" urzędniczka nie chciała składać deklaracji. Zaznaczyła, że czeka na oficjalne informacje z Kancelarii Sejmu.

Zmarła Anna Wasilewska

Pierwsze, nieoficjalne informacje o śmierci olsztyńskiej polityk pojawiły się we wtorek wieczorem około godziny 20. Doniesienia te niebawem potwierdzili portalowi Olsztyn.com.pl politycy z regionalnych struktur PO.

Anna Wasilewska była m.in. wiceprezydentem Olsztyna oraz członkiem zarządu województwa warmińsko-mazurskiego. Pierwszy raz do Sejmu dostała się z list PO w 2015 roku. Cztery lata później z powodzeniem ubiegała się o poselską reelekcję. W ostatnich latach zasiadała m.in. w komisji ds. petycji, komisji edukacji, nauki i młodzieży oraz komisji kultury i środków przekazu. Miała 63 lata.

Czytaj też:

Zmarła matka Grzegorza Schetyny. Poruszający wpis polityka