Żołnierze Chrystusa pozywają OMZRiK. Przy wsparciu Ordo Iuris

Instytut Ordo Iuris złożył pozew o ochronę dóbr osobistych w imieniu członków organizacji Żołnierze Chrystusa, pomówionej przez Ośrodek. Została ona m.in. zestawiona z neonazistami oraz oskarżona o rzekome wykorzystywanie różańców do "ranienia i zabijania przeciwnika".

Oskarżenia o fundamentalizm

Zdaniem OMZRiK, Żołnierze Chrystusa mieliby być organizacją "fundamentalistyczną i faszyzującą". Oskarżono ich o akty nienawiści i przemocy wobec osób o skłonnościach homoseksualnych i Żydów oraz zestawiono z neonazistami. Pomówienia dotyczyły również różańców jakimi posługują się członkowie organizacji. W opinii Ośrodka, mają one służyć do "ranienia i zabijania przeciwnika".

Nie tylko jedna sprawa

Jak podaje w komunikacie Ordo Iuris, OMZRiK na swoim profilu na Facebooku pomawiał także inne osoby. Szczeciński radny Dariusz Matecki był oskarżany o rzekome doprowadzenie do sytuacji, w której nawoływano do zabicia dziennikarki. Pomawiano go również o znieważanie muzułmanów i uchodźców oraz o prowadzenie "skrajnie prawicowej machiny propagandowej rozpowszechniającej od lat treści rasistowskie, homofobiczne i antyunijne" oraz "dziesiątek stron nawołujących do nienawiści na tle wyznania i pochodzenia". Dariusz Matecki miałby również utrzymywać kontakty z brytyjskim rasistą współpracującym z organizacjami terrorystycznymi oraz wymieniać z nim informacje dotyczące działalności przestępczej. Polityka nazwano też "pupilkiem" ministra sprawiedliwości, znanego, rzekomo, z homofobii.

Wcześniej zapadł już wyrok w sprawie przeciwko Ośrodkowi, który dopuścił się pomówienia dziennikarki portalu "Dzień Dobry Białystok" Agnieszki Siewiereniuk-Maciorowskiej. Sąd stwierdził, że facebookowy profil OMZRiK jest prowadzony przez tę organizację. Zaprzeczał temu Konrad Dulkowski – prezes Ośrodka.

– Od wielu miesięcy do Instytutu napływają zgłoszenia, prośby o reakcję, w związku z kampanią nienawiści, której ofiarami nierzadko padają osoby całkowicie niewinne, których wypowiedzi zostały przez Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych zmanipulowane albo wymyślone. W związku z tym, że działania prawne, które mogą być w tej sprawie podejmowane, napotykają na wiele trudności, Instytut Ordo Iuris zdecydował się na przeciwdziałanie tej przemocy internetowej – podkreślił adw. dr Bartosz Lewandowski, dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.

Kim są Żołnierze Chrystusa?

"Pomysł i natchnienie założenia wspólnoty Żołnierzy Chrystusa jest odpowiedzią na sytuację jaka dzieje się w Ojczyźnie (szybko postępująca laicyzacja) oraz w Europie. Silna Katolicka Polska musi się odrodzić i dać przykład Europie, która odeszła od swoich chrześcijańskich korzeni, i została zalana falą ideologii i Islamu. Polska musi wskrzesić Ducha Narodu i ducha MĘSTWA wśród młodych ludzi. Należy odrodzić wartości Narodowe Bóg, Honor, Ojczyzna i pokazać piękno oraz siłę wiary w jedynego Boga i Króla Jezusa Chrystusa, jak niegdyś czynił to Jan III SOBIESKI, ratując Europę przed najazdem wyznawców Islamu" – tak o sami o sobie piszą Żołnierze Chrystusa na oficjalnej stronie internetowej.

"Powierzając się Królowej Polski Maryi, hetmanki Bożej armii, chcemy dać przykład Europie i z mieczem Bożym, jakim jest Biblia, Różaniec święty, otoczyć modlitwą cała Ojczyznę i krok po kroku służyć Panu i jednemu Władcy, Jezusowi Chrystusowi, wypełniać Jego wolę w każdy możliwy sposób dany nam przez Boga, za wstawiennictwem Bogurodzicy Dziewicy Maryi" – czytamy.

