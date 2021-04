Sokół drwi z Ogórek: Zaśpiewa mi na waleta?

W ubiegłym tygodniu raper Mata opublikował piosenkę pt. Patoreakcja, pełną wulgarnych ataków – m.in. na Telewizję Polską i prezesa TVP Jacka Kurskiego. Atak na Kurskiego i media publiczne pojawia się we fragmencie, w którym raper broni swojego ojca, prawnika Marcina Matczaka.

„A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – śpiewa Mata w „Patoreakcji”. „J…bać Telewizję Polską. Jacek Kurski, ch…j ci w dziąsło. Przestań mi ***** rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć” – rapuje dalej "Mata".

Ogórek drwi z rapera

Do twórczości młodego muzyka nawiązała podczas programu w TVP Info Magdalena Ogórek. Prezenterka rozmawiała z dziennikarzem Wiktorem Świetlikiem o śmierci Krzysztofa Krawczyka i granych przez niego utworach. Jak podkreślił Świetlik, obecnie poziom tekstów tworzonych przez młodych muzyków jest niepokojący.

Ogórek drwiła z "Maty", że teksty pisze mu jego własny ojciec. – Przecież mamy takich wykonawców rapu, których teksty jednak ruszają człowieka. Taki Mata nie umie sobie sam napisać tekstu, a taki Sokół sobie poradził na przykład – dodała.

"Sokół" odpowiada ogórek

Do tych słów odniósł się sam "Sokół". "Słuchajcie, bo serio, nie wiem na co się nastawiać i w razie co muszę się jakoś przygotować do sytuacji. Zaśpiewa mi Magda ten chórek na waleta czy nie?" – napisał muzyk na Facebooku.

W ten sposób raper nawiązał do piosenki "MC Hasselblad" z 2019 roku, w której drwił z dziennikarki. W rzeczonej piosence pojawia się wers: "Jakiś polityk chce, żebym na urodzinach zagrał dla córek, dobra, jeden warunek - zrobi mi chórek Magda Ogórek, goła!"

Czytaj też:

Jakimowicz kpi z rapera Maty. "Ja jestem raper Mata, a teksty pisze mi tata"Czytaj też:

"Kaczor do wora, wór do jeziora". Kontrowersyjny muzyk śpiewa na Wielkanoc