Ogórek zadrwiła z Maty. "Teraz raperom ojcowie piszą teksty"

W ubiegłym tygodniu raper Mata opublikował piosenkę pt. Patoreakcja, pełną wulgarnych ataków – m.in. na Telewizję Polską i prezesa TVP Jacka Kurskiego. Atak na Kurskiego i media publiczne pojawia się we fragmencie, w którym raper broni swojego ojca, prawnika Marcina Matczaka.

„A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – śpiewa Mata w „Patoreakcji”. „J…bać Telewizję Polską. Jacek Kurski, ch…j ci w dziąsło. Przestań mi ***** rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć” – rapuje dalej "Mata".

Konsultacje z ojcem

Utwór wywołał wiele kontrowersji. Raperowi zarzucono przesadny wulgaryzm oraz nieuzasadnione ataki na Telewizję Publiczną i jej prezesa.

W wywiadzie dla "Polityki", raper zdradził, że tworząc tekst piosenki upewnił się jakiego wulgarnego zwrotu może użyć, żeby nie ponieść konsekwencji.

– Ojciec powiedział, że zwrot literacki "Ch*j ci w dziąsło", podobnie jak zwrot "spi*rdalaj", nie jest zwrotem, który zniesławia. Nie jest też namową do czynienia tego panu prezesowi – tłumaczy Mata.

Ogórek drwi z rapera

Do twórczości młodego muzyka nawiązała podczas programu w TVP Info Magdalena Ogórek.

Prezenterka rozmawiała z dziennikarzem Wiktorem Świetlikiem o śmierci Krzysztofa Krawczyka i granych przez niego utworach. Jak podkreślił Świetlik, obecnie poziom tekstów tworzonych przez młodych twórców jest niepokojący.

– Dramatem są teksty. Wiele utworów Krawczyka to były teksty Kondratowicza. (...) Odwoływano się do polskiej poezji i to nie było obciachem – tłumaczył dziennikarz.

– Teraz raperom ojcowie piszą teksty, nie pokazuję palcem broń Boże Maty – znaczy, nie powiedziałam tego... Tata musi uzupełniać wersy, słabo trochę – stwierdziła w odpowiedzi Ogórek.

Jak podkreśliła dalej dziennikarka, „jest to przykre”, ponieważ rap jest gatunkiem zasługującym na uwagę. – Przecież mamy takich wykonawców rapu, których teksty jednak ruszają człowieka. Taki Mata nie umie sobie sam napisać tekstu, a taki Sokół sobie poradził na przykład – dodała.