Jakimowicz kpi z rapera Maty. "Ja jestem raper Mata, a teksty pisze mi tata"

W tym tygodniu raper Mata opublikował piosenkę pt. Patoreakcja, pełną wulgarnych ataków – m.in. na Telewizję Polską i prezesa TVP Jacka Kurskiego. Atak na Kurskiego i media publiczne pojawia się we fragmencie, w którym raper broni swojego ojca, prawnika Marcina Matczaka.

„A media PiSowskie chciałyby zająć się Matą-seniorem. To święty człowiek, a to co robię jest moim wyborem i sam za to kiedyś odpowiem” – śpiewa Mata w „Patoreakcji”.

„J…bać Telewizję Polską. Jacek Kurski, ch…j ci w dziąsło. Przestań mi ***** rodzinę prześladować, bo chciałbym w spokoju dorosnąć” – stwierdza dalej raper.

Utwór wywołał wiele kontrowersji. Raperowi zarzucono przesadny wulgaryzm oraz nieuzasadnione ataki na Telewizję Publiczną i jej prezesa.

Jakimowicz odpowiada Macie

Do sprawy wulgarnych utworów odniósł się Jarosław Jakimowicz. Współprowadzący "W kontrze" zamieścił dwa wpisy na swoim instagramowym koncie, w których kpi z rapera.

"PROFESOR MATCZAK RADZI RODZICOM Zacznę jednak od siebie. Przepraszam najmocniej kiedyś użyłem sformułowania,że wojsko mogłoby nauczyć czego rodzice nie nauczyli, ale ja mam widocznie jakieś inne pojęcie na temat wychowania przez rodziców" – pisze Jakimowicz. W dalszej części wpisu były aktor stwierdza, że jeśli w ten sposób będą wychowywane przyszłe pokolenia, to jako społeczeństwo możemy mieć problem.

"Przecież to nie jest zniesławienie muszę zapytać Pana, który u mnie na ochronie w budynku pracuje jak on ojciec bez tytułów na to się zapatruje? JAK TAK DALEJ BEDZIE I TAKIE BĘDĄ TE NASTĘPNE POKOLENIA TO RUNIE TO WSZYSTKO NA ŁEB" – napisał.

W kolejnym wpisie Jakimowicz żartuje z faktu, że Mata konsultował tekst swojego utworu ze swoim ojcem, który jest prawnikiem.

"Nie ma to jak Profesor doradza dziecku jak teksty hip hopowe pisać takie wszystko wiarygodne się staje / Tato... mogę użyć takiego sformułowania,żeby nie było problemów i gnoju jakiegoś ? Żeby wujek Jacek nie pogniewał się? Michał, wyrażaj się odpowiada Profesor kończąc MOŻESZ to nie są sformułowania znieważające wg prawa Podobno Notorious Big tak pytał mamy i Eminem podpytywał ojca" – napisał były aktor. Do wpisu dołączył mema, w którym napisał: "Ja jestem raper Mata, a teksty pisze mi tata".

