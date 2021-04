Czarzasty atakuje Macierewicza. Padły szokujące słowa

W najbliższą sobotę przypada kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. W piątek posłowie opozycji zaatakowali szefa sejmowej podkomisji ds. ponownego zbadania katastrofy smoleńskiej Antoniego Macierewicza domagając się likwidacji kierowanego przez niego zespołu. Krzysztof Gawkowski z Lewicy podczas konferencji prasowej na ten temat użył wobec posła PiS szokującego porównania.

Komisja jest absurdem

Nie mniej szokujące słowa padły podczas piątkowej rozmowy z Włodzimierzem Czarzastym na antenie Polsat News. Jeden z liderów Nowej Lewicy ostro krytykował Antoniego Macierewicza i kierowany przez niego zespół.

– Podkomisja smoleńska to jest absurd. Mówimy, aby z nią skończyć, bo ona udowadnia sprawę, której nie było, na podstawie gniecenia puszek lub zjadania kiełbasy czy parówek – stwierdził poseł lewicy.

Prowadzący program przypomniał, że prokuratura zdecydowała o przedłużeniu śledztwa ws. katastrofy smoleńskiej do końca 2021 roku. Zapytał także Czarzastego czy ostatnie doniesienia z Włoch, gdzie jedno z tamtejszych laboratoriów potwierdziło ślady trotylu na wraku prezydenckiego samolotu, to "poważne tropy". Czarzasty udzielił szokującej odpowiedzi.

– Jedynym tropem, jakim powinien pójść pan Macierewicz, to tym wskazującym lekarza psychiatrę. To motanie ludziom w głowach, robienie z tragedii farsy oraz zarabianie pieniędzy – powiedział. Dodał także, że komisja istnieje, bo "chodzi o kasę" oraz "o to, by Macierewicz jeździł samochodem".

Czarzasty stwierdził również, że nie ufa prokuraturze, dopóki ministrem sprawiedliwości jest Zbigniew Ziobro. Polityk zapowiedział także, że wspólnie z partyjnymi kolegami złoży w sobotę wieniec przed pomnikiem Lecha Kaczyńskiego w Warszawie.

– Do wszystkich ofiar katastrofy mamy taki sam szacunek – zaznaczył.

