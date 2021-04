Czarzasty o PiS: To jedyna siła tego rządu

Włodzimierz Czarzasty był dzisiaj gościem radia Tok FM. Polityk pytany o bieżące wydarzenia na scenie politycznej stwierdził, że jego zdaniem kadencja Sejmu nie zakończy się przed 2023 rokiem.

– Moim zdaniem nie będzie przyspieszonych wyborów – stwierdził jednoznacznie. Jego zdaniem Zjednoczona Prawica już nie jest w stanie reformować państwa i może jedynie skupiać się na "nie oddaniu" władzy.

– Ten rząd już nie ma siły do przeprowadzania ustaw radykalnych bądź takich, które budzą kontrowersje, natomiast ma jedną siłę. Nie oddania władzy. To jest rząd, który ma siłę nie oddania władzy, dlatego że wiedzą dobrze i ze wszystkich badań to wynika, że środowisko demokratyczne po tych wyborach wyjdzie zwycięskie, w związku z tym wątpię, żeby przyśpieszali wybory – mówił Włodzimierz Czarzasty w TOK FM.

Premier przeprasza, Czarzasty niezadowolony

Lider Lewicy był też pytany o niedawne przeprosiny premiera związane z chaosem w służbie zdrowia i bałaganem dot. szczepień. Polityk lewicy nie kryje, że nie jest przekonany słowami szefa rządu.

– Ten bałagan, za który on przepraszał. Te rozróby, które sam tworzył, nota bene z panem prezydentem Andrzejem Dudą w momencie, kiedy były czasy wyborów prezydenckich, to ten bałagan pomimo przeprosin się nie zakończył. Nie wiem czy to jest w planie znowu, że na święta Bożego Narodzenia tym razem przeprosi za ten okres. Nie przekonują mnie słowa osoby, której nie ufam, bo wielokrotnie kłamała – mówił Włodzimierz Czarzasty w rozmowie z Karoliną Lewicką.

Czytaj też:

Zamieszanie ze szczepieniami w Rzeszowie. Posłanka Lewicy: Nie kupuję narracji POCzytaj też:

Sondaż: PiS na czele, za nim Hołownia. Solidarna Polska wchodzi do Sejmu samodzielnie