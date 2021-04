13 kwietnia: Dzień Katynia i refleksje o historii Polski

Historia Polski kołem się toczy. Przecież rządowy TU-154 M 10 kwietnia 2010 roku leciał do Rosji właśnie na uroczystości poświęcone tysiącom naszych rodaków – głównie oficerów zamordowanych przez Sowietów „na nieludzkiej ziemi". Ci, którzy chcieli czcić pamięć poległych za Polskę w 1940 roku, sami zginęli „na służbie" siedemdziesiąt lat później.

Historia Polski to w wielkiej mierze historia polskiej pracy organicznej, pracy „od podstaw", pracy pozytywistycznej. Ale, przyznajmy, trudno obchodzić rocznicę pracy – łatwiej obchodzić rocznice ludobójstwa czy bitew.

Trudno zatem odnosić się do pracy o utrzymanie polskości np. w zaborze pruskim czy rosyjskim w 1903 roku, a łatwiej do faktu, że równo 300 lat wcześniej, dokładnie 13 kwietnia 1603 roku w czasie II wojny polsko-szwedzkiej, jeden z najbardziej genialnych polskich wodzów, hetman polny litewski, Jan Karol Chodkiewicz zdobył twierdzę Dorpat, położoną w Inflantach (obecnie jest to terytorium Estonii i miasto Tartu).

Łatwiej jest tez odnosić się do Powstania Styczniowego w 1863 roku i wielu bitew tam stoczonych, niż eksponować dzień 13 kwietnia 1883, gdy po dwóch dekadach od powstańczych walk, dwóch Polaków – profesorów najstarszej polskiej uczelni – Uniwersytetu Jagiellońskiego: Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski jako pierwsi na świecie dokonali skroplenia azotu.

Historia – magistra vitae

„Historia – magistra vitae". Tak, w rzeczy samej, historia jest nauczycielką życia. Ale żeby tą nauczycielką się stała, najpierw musimy ją znać. Dlatego zbrodnią było, że w okresie PRL-u, w drugiej połowie lat 1970-tych przestano uczyć historii w szkołach zawodowych. Cóż, w III RP, w okresie rządów PO-PSL ograniczono liczbę lekcji historii w szkołach średnich...

Znając przeszłość możemy – choć nie musimy – być mądrzejsi w przyszłości. Jednak nie chodzi tylko o to, co będzie, ale elementarny szacunek i oddanie czci dla tych naszych rodaków, którzy ginęli na przestrzeni wieków, tylko dlatego, że byli Polakami. Tak jak choćby dziesięciu Polaków- mieszkańców wsi Bilcze na Wołyniu, których zamordowali ukraińscy nacjonaliści w nocy z 13 na 14 kwietnia 1943. A takich „13 kwietni" w historii Polski, jest niestety bardzo wiele.

Ryszard Czarnecki jest europosłem PiS, byłym wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego.

Czytaj też:

Czarnecki o Kaczyńskim: Właśnie uderzył pięścią w stółCzytaj też:

Czarnecki: 16 marca - dzień szczególny